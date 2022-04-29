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Apple'ın yüzü güldü! Amazon ve Intel de bilançolarını açıkladı

29.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart döneminde gelir ve karını artırdı. Şirketin üç aylık geliri 97,3 milyar dolara ulaştı. Amazon ise gelirini artırmasına rağmen zarar bildirirken, Intel aynı dönemde gelirinin azaldığını ancak karının arttığını duyurdu.

Apple'ın yüzü güldü! Amazon ve Intel de bilançolarını açıkladı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel 2022'nin ocak-mart dönemine ait bilançolarını açıkladı. Apple, ocak-mart döneminde gelir ve karını artırdı.

ÜÇ AYDA 97,3 MİLYAR DOLAR GELİR

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart dönemi bilançosunda şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 97,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 89,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar olan net karı ise yüzde 6 artarak 25 milyar dolara çıktı.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,40 dolardan 1,52 dolara yükseldi.

IPHONE VE MAC SATIŞLARI ARTARKEN, IPAD SATIŞLARI AZALDI

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 50,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 3 azalışla 7,6 milyar dolara gerilerken, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 14 artışla 10,4 milyar dolara ulaştı.

AMAZON'DAN İLK ÇEYREKTE 3,8 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Amerikalı e-ticaret devi Amazon ise ilk çeyrekte gelirini artırmasına rağmen 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirdi.

Amazon

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ocak-mart döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 116,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 108,5 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,1 milyar dolarlık kar açıklayan Amazon, bu yılın aynı döneminde 3,8 milyar zarar ettiğini duyurdu.

E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 15,8 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 7,6 dolara geriledi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, "Salgın ve bunu takiben Ukrayna'da çıkan savaş, alışılmadık büyüme ve zorluklar getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

INTEL'İN SATIŞLARINDA YÜZDE 7'LİK AZALIŞ

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel de bu yılın ilk çeyreğinde satışlarının azaldığını bildirdi.

Intel

Intel'den yapılan açıklamaya göre, firmanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 18,4 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 19,7 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Firmanın ilk çeyrek net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi. Intel, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,82 dolar olan hisse başına karı da 1,98 dolara çıktı. (AA)

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