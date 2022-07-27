Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Araç park ederken en çok aracın öne ve arka kısmını tam olarak görünmediği ve diğer araca ne kadar yakın olunduğundan emin olunamadığı için zorlanılır. Böyle zamanlarda siz de yanınızda kim varsa ondan kontrol etmesini isteyerek yardım istiyor olabilirsiniz. Fakat her zaman yanımızda birisi olmayabilir. Park ederken rahat edebileceğiniz, kaza riskini ortadan kaldıran ve başkalarına bağımlılığımızı azaltacak olan kameralı park sensörü ile arabanızı kolayca park edebilirsiniz. Eğer arabanıza park sensörü alacaksanız işte en iyi modeller!

1. Meimeier Otomatik Park Yardım Sistemi ile park etmek çok kolay

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"Arka görüş kamerasına sahip, mini boyutu ile fazla yer kaplamayan, gece görüş özellikli LED teknoloji ile netlik sağlayan en iyi kameralı park sensörü hangisi?" diye sorarsanız Meimeier Otomatik Park Yardım Sistemi'ni tercih edebilirsiniz. Video monitörü net bir görüntü vererek park etmenizi kolaylaştırır. Park edeceğiniz yeri arabanın pozisyonuna göre renkli olarak işaretler ve park ederken zorluk yaşamazsınız. 5 metreye kadar gece görüşü sağlayarak aynı zamanda güvenli bir yolculuk yaşamanıza da yardım eder. Orijinal dikiz aynasına klips yardımıyla ürünü monte edebilir ve sürüşünüzü etkilemeden kullanabilirsiniz.

2. Mfk Kameralı Park Sensörü ile görüş açınızı genişleterek kolayca park edin

Arabayı geri vitese taktığınız zaman devreye giren Mfk Kameralı Park Sensörü, ayna kameralı park sensörü arayanlar için ideal bir çözüm olabilir. Ürün, park etmenizi kolaylaştırmak için yeşil ve kırmızı çizgilerle sizi yönlendirir. Yeşil çizgi güvenli alanı, kırmızı çizgi ise riskli alanı işaret eder. Açı aparatları sayesinde istediğiniz açı ile monte ederek ürünü rahatça kullanabilirsiniz. Geniş açıya sahip gece görüş özellikli renkli kamerası sayesinde gece de kolayca aracı park etmenize yardımcı olur. İkaz hoparlörü, sesli uyarı sistemi sayesinde herhangi bir risk oluşmadan önce sizi uyarır.

3. VIOFO Araç Kamerası ile hem aracı sürerken hem park ederken zorlanmayın

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Çizgi kamerası, yüksek çözünürlüğü ve 140 derecelik geniş görüş açısı ile hem gündüz hem gece çok iyi netlik sunan VIOFO Araç Kamerası, en iyi kameralı park sensörü modelleri arasında yer alır. Ürün, park ederken de arka görüş açısıyla size kolaylık sağlar. Aracın hızını ve pozisyonunu GPS bilgileriyle anlık kaydederek oluşabilecek herhangi bir kaza riskini de önler. Süper gece görüşü ve ekstra aydınlatması sayesinde parlak veya karanlık ortamlarda ışığı dengeler. Ürünü dikiz aynasının kenarına monte ederek kolaya arkanızı görebilir ve manevralarınızı yapabilirsiniz. Çıkarmak istediğinizde kaydırarak yerini değiştirebilirsiniz.

4. Niken Kameralı Park Sensörü sürüşünüzü kolaylaştırıyor

Dört sensörlü gece görüşlü Niken Kameralı Park Sensörü, geri vitese geçince otomatik olarak çalışmaya başlar. Bir adet aracın arkasını gösteren renkli ekran, bir adet de gece görüş kamerası olan ürün; geri görüş kameralı park sensörü almak isteyenlere iyi bir çözüm sunar. Sensör, uyarı ses sistemi sayesinde görüntüyle beraber fazla yaklaşma ve kaza durumunu engellemek için kademeli olarak bip sesi ile sürücüyü uyarır. Geri kamerası aracın arka tarafını aydınlatan bir ışık yaymaz. Görebileceğiniz bir netlik ve açıda ses sistemi ile kolayca park edebilmenize yardımcı olur.

5. Marka Carub Kameralı Park Sensörü, görüş açınızı iyileştirir

Birçok benzer ürüne göre farklı bir alternatif olan Marka Carub Kameralı Park Sensörü, aracın arkasını renkli gece görüş özelliğine sahip olan ekrandan görebilme imkânı tanır. Ayrıca ürün sayesinde ekran üzerinde park edeceğiniz alandaki nesnelerle aranızda kalan mesafeyi de görebilrsiniz. Geri dönüş kameralı park sensörü; görüntülü, yazılı ve sesli bir şekilde sizi uyarır. Ürün devrede değilken ayna olarak aracın arkasını görmenizi sağlar. Aracı geri vitese aldığınızda otomatik olarak devreye giren sensör sayesinde gece gündüz fark etmeden aracınızı en dar yerlere bile rahatça park edin.

6. PMX Park Sensörü ile aracınızı park ederken zorlanmayacaksınız

Kameralı park sensörü çeşitlerinden PMX Park Sensörü ile aracın arkasını daha rahat görebilirsiniz. Böylece park ederken zorlanmazsınız. Sensör devrede değilken ayna özelliği ile arkayı görebilirsiniz. Sensör, geri kamerası sayesinde gece de dâhil olmak üzere net bir görüş sunarak doğru şekilde park edebilmenizi sağlar. Geri vitese geçtikten sonra çalışmaya başlayan sensör, sesli uyarı vererek olası kaza durumlarında sizi uyarır. Bluetooth teknolojisi ile kullanımı da oldukça kolay. Hemen hemen her modelde araçta kullanabileceğiniz park sensörüne mutlaka şans verin.

7. Gomax Kameralı Park Sensörü, hayatı kolaylaştırır

En iyi kameralı park sensörünü arayıp da bulamayanlar, sıradaki ürüne bakmadan geçmeyin deriz! Gomax Kameralı Park Sensörü'ni dikiz anasına monte ederek kullanabilirsiniz. Ürün, kamerasıyla hem arka tarafı görebilmenize yardım eder hem park ederken kolaylık sağlar. Sensör kamerası çalışmazken ayna olarak kullanmaya devam edebileceğiniz ürün, park ederken mesafeyi doğru ayarlayarak çarpma olasılığını ortadan kaldırmanıza yardım eder. Siz de uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir ürün arayışındaysanız "İyi ki almışım." diyeceğiniz kameralı park sensörünü mutlaka alışveriş listenize ekleyin.

8. NY Otomotiv Park Sensörü ile park ederken kaza riskini azaltın

Aracınızı park ederken sürekli sorunlar yaşıyorsanız iyi bir kameralı park sensörü tavsiyesine ihtiyacınız olabilir. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız NY Otomotiv Park Sensörü, ihtiyacınızı giderebilir. Ürünün 4.3" ekran boyutuyla aracın arka tarafını rahatça görebilir, arkadaki araçla mesafenizi koruyarak park edebilirsiniz. Park sensörü sesli yanıt sistemi ile de sizi uyararak olası bir kaza ihtimalini ortadan kaldırır. Görüş açısını artırarak geceleri de park etmeyi kolaylaştırır. Ürün ekranını dikiz aynasına yerleştirerek aracınızı kolayca park etmeye ne dersiniz?

9. Kolay monte edilen, PoyrazGlobal Kameralı Park Sensörü

Kaliteli bir park sensörü hem uzun ömürlü kullanım vadeder hem kazasız park etmenize yardım eder. PoyrazGlobal Kameralı Park Sensörü montajını vidalarla arka tampona yapabilir, ekranı dikiz aynasının yanına monte ederek ürünü kullanabilirsiniz. Ürün, 2 MP kamerasıyla net bir görüntü verir. Gece görüşüne de sahip olan kameralı park sensörü, yoğun karanlıkta bile optimum aydınlık sağlayarak doğru şekilde park edebilmenize yardımcı olur. 12 MP ön kamerası ile sürüş sırasında daha iyi bir takip mesafesi elde edebilirsiniz. Geniş kamera açısı sayesinde arkada yer alan nesneleri rahatça görerek doğru manevrayla aracınızı risksiz park edebilirsiniz.

10. Kaliteden ödün vermek istemeyenler için Baysal Park Sensörü

4.3" monitörlü, kameralı park sensörü, araç park etme sorununuzu tamamen bitirebilir. Baysal Park Sensörü, yüksek çözünürlüklü kamerası ve hassas sensörleri sayesinde aracın park ederken doğru konum almasını sağlar. Ürün, aracın arka ve yanlarda yer alan nesnelere çarpmasını önlemek için sesli ve görüntülü olarak sürücüyü uyarır. Arka tampona vidalarla sabitlenen sensör, geniş görüş açısıyla sizi doğru yönlendirir. Kaliteli materyaller kullanılarak üretilen kameralı park sensörü, uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılır. Eğer kaliteden ödün vermek istemiyorsanız ürüne göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin!