HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

26.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabayla ilk tanışılan ehliyet kursu derslerinden beri arabayı park etmek birçok kişinin yaşadığı bir sorun. Usta şoförlerin bile bazen aracı kolay park edemediğine şahit oluruz. Bu sorun, küçük ya da büyük çaplı kazalara sebebiyet verir. Maddi zarara da uğratan park etme problemlerine karşı geliştirilen kameralı park sensörleri ise sürücülere büyük kolaylıklar sağlar. Siz de arabanızı park ederken sorunlar yaşıyorsanız kameralı park sensörlerine yer verdiğimiz yazımızı okuyabilirsiniz.

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

İçindekiler

  • 1. Meimeier Otomatik Park Yardım Sistemi ile park etmek çok kolay
  • 2. Mfk Kameralı Park Sensörü ile görüş açınızı genişleterek kolayca park edin
  • 3. VIOFO Araç Kamerası ile hem aracı sürerken hem park ederken zorlanmayın
  • 4. Niken Kameralı Park Sensörü sürüşünüzü kolaylaştırıyor
  • 5. Marka Carub Kameralı Park Sensörü, görüş açınızı iyileştirir
  • 6. PMX Park Sensörü ile aracınızı park ederken zorlanmayacaksınız
  • 7. Gomax Kameralı Park Sensörü, hayatı kolaylaştırır
  • 8. NY Otomotiv Park Sensörü ile park ederken kaza riskini azaltın
  • 9. Kolay monte edilen, PoyrazGlobal Kameralı Park Sensörü
  • 10. Kaliteden ödün vermek istemeyenler için Baysal Park Sensörü

Araç park ederken en çok aracın öne ve arka kısmını tam olarak görünmediği ve diğer araca ne kadar yakın olunduğundan emin olunamadığı için zorlanılır. Böyle zamanlarda siz de yanınızda kim varsa ondan kontrol etmesini isteyerek yardım istiyor olabilirsiniz. Fakat her zaman yanımızda birisi olmayabilir. Park ederken rahat edebileceğiniz, kaza riskini ortadan kaldıran ve başkalarına bağımlılığımızı azaltacak olan kameralı park sensörü ile arabanızı kolayca park edebilirsiniz. Eğer arabanıza park sensörü alacaksanız işte en iyi modeller!

1. Meimeier Otomatik Park Yardım Sistemi ile park etmek çok kolay

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Sepette %10'a varan indirimler için tıklayın!

"Arka görüş kamerasına sahip, mini boyutu ile fazla yer kaplamayan, gece görüş özellikli LED teknoloji ile netlik sağlayan en iyi kameralı park sensörü hangisi?" diye sorarsanız Meimeier Otomatik Park Yardım Sistemi'ni tercih edebilirsiniz. Video monitörü net bir görüntü vererek park etmenizi kolaylaştırır. Park edeceğiniz yeri arabanın pozisyonuna göre renkli olarak işaretler ve park ederken zorluk yaşamazsınız. 5 metreye kadar gece görüşü sağlayarak aynı zamanda güvenli bir yolculuk yaşamanıza da yardım eder. Orijinal dikiz aynasına klips yardımıyla ürünü monte edebilir ve sürüşünüzü etkilemeden kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele
Sizi yormadan bütün evinizi pırıl pırıl yapıp köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgelerSizi yormadan bütün evinizi pırıl pırıl yapıp köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

2. Mfk Kameralı Park Sensörü ile görüş açınızı genişleterek kolayca park edin

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Arabayı geri vitese taktığınız zaman devreye giren Mfk Kameralı Park Sensörü, ayna kameralı park sensörü arayanlar için ideal bir çözüm olabilir. Ürün, park etmenizi kolaylaştırmak için yeşil ve kırmızı çizgilerle sizi yönlendirir. Yeşil çizgi güvenli alanı, kırmızı çizgi ise riskli alanı işaret eder. Açı aparatları sayesinde istediğiniz açı ile monte ederek ürünü rahatça kullanabilirsiniz. Geniş açıya sahip gece görüş özellikli renkli kamerası sayesinde gece de kolayca aracı park etmenize yardımcı olur. İkaz hoparlörü, sesli uyarı sistemi sayesinde herhangi bir risk oluşmadan önce sizi uyarır.

Ürünü İncele

3. VIOFO Araç Kamerası ile hem aracı sürerken hem park ederken zorlanmayın

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çizgi kamerası, yüksek çözünürlüğü ve 140 derecelik geniş görüş açısı ile hem gündüz hem gece çok iyi netlik sunan VIOFO Araç Kamerası, en iyi kameralı park sensörü modelleri arasında yer alır. Ürün, park ederken de arka görüş açısıyla size kolaylık sağlar. Aracın hızını ve pozisyonunu GPS bilgileriyle anlık kaydederek oluşabilecek herhangi bir kaza riskini de önler. Süper gece görüşü ve ekstra aydınlatması sayesinde parlak veya karanlık ortamlarda ışığı dengeler. Ürünü dikiz aynasının kenarına monte ederek kolaya arkanızı görebilir ve manevralarınızı yapabilirsiniz. Çıkarmak istediğinizde kaydırarak yerini değiştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Niken Kameralı Park Sensörü sürüşünüzü kolaylaştırıyor

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Dört sensörlü gece görüşlü Niken Kameralı Park Sensörü, geri vitese geçince otomatik olarak çalışmaya başlar. Bir adet aracın arkasını gösteren renkli ekran, bir adet de gece görüş kamerası olan ürün; geri görüş kameralı park sensörü almak isteyenlere iyi bir çözüm sunar. Sensör, uyarı ses sistemi sayesinde görüntüyle beraber fazla yaklaşma ve kaza durumunu engellemek için kademeli olarak bip sesi ile sürücüyü uyarır. Geri kamerası aracın arka tarafını aydınlatan bir ışık yaymaz. Görebileceğiniz bir netlik ve açıda ses sistemi ile kolayca park edebilmenize yardımcı olur.

Ürünü İncele

5. Marka Carub Kameralı Park Sensörü, görüş açınızı iyileştirir

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Birçok benzer ürüne göre farklı bir alternatif olan Marka Carub Kameralı Park Sensörü, aracın arkasını renkli gece görüş özelliğine sahip olan ekrandan görebilme imkânı tanır. Ayrıca ürün sayesinde ekran üzerinde park edeceğiniz alandaki nesnelerle aranızda kalan mesafeyi de görebilrsiniz. Geri dönüş kameralı park sensörü; görüntülü, yazılı ve sesli bir şekilde sizi uyarır. Ürün devrede değilken ayna olarak aracın arkasını görmenizi sağlar. Aracı geri vitese aldığınızda otomatik olarak devreye giren sensör sayesinde gece gündüz fark etmeden aracınızı en dar yerlere bile rahatça park edin.

Ürünü İncele

6. PMX Park Sensörü ile aracınızı park ederken zorlanmayacaksınız

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Kameralı park sensörü çeşitlerinden PMX Park Sensörü ile aracın arkasını daha rahat görebilirsiniz. Böylece park ederken zorlanmazsınız. Sensör devrede değilken ayna özelliği ile arkayı görebilirsiniz. Sensör, geri kamerası sayesinde gece de dâhil olmak üzere net bir görüş sunarak doğru şekilde park edebilmenizi sağlar. Geri vitese geçtikten sonra çalışmaya başlayan sensör, sesli uyarı vererek olası kaza durumlarında sizi uyarır. Bluetooth teknolojisi ile kullanımı da oldukça kolay. Hemen hemen her modelde araçta kullanabileceğiniz park sensörüne mutlaka şans verin.

Ürünü İncele

7. Gomax Kameralı Park Sensörü, hayatı kolaylaştırır

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

En iyi kameralı park sensörünü arayıp da bulamayanlar, sıradaki ürüne bakmadan geçmeyin deriz! Gomax Kameralı Park Sensörü'ni dikiz anasına monte ederek kullanabilirsiniz. Ürün, kamerasıyla hem arka tarafı görebilmenize yardım eder hem park ederken kolaylık sağlar. Sensör kamerası çalışmazken ayna olarak kullanmaya devam edebileceğiniz ürün, park ederken mesafeyi doğru ayarlayarak çarpma olasılığını ortadan kaldırmanıza yardım eder. Siz de uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir ürün arayışındaysanız "İyi ki almışım." diyeceğiniz kameralı park sensörünü mutlaka alışveriş listenize ekleyin.

Ürünü İncele

8. NY Otomotiv Park Sensörü ile park ederken kaza riskini azaltın

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Aracınızı park ederken sürekli sorunlar yaşıyorsanız iyi bir kameralı park sensörü tavsiyesine ihtiyacınız olabilir. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız NY Otomotiv Park Sensörü, ihtiyacınızı giderebilir. Ürünün 4.3" ekran boyutuyla aracın arka tarafını rahatça görebilir, arkadaki araçla mesafenizi koruyarak park edebilirsiniz. Park sensörü sesli yanıt sistemi ile de sizi uyararak olası bir kaza ihtimalini ortadan kaldırır. Görüş açısını artırarak geceleri de park etmeyi kolaylaştırır. Ürün ekranını dikiz aynasına yerleştirerek aracınızı kolayca park etmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

9. Kolay monte edilen, PoyrazGlobal Kameralı Park Sensörü

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

Kaliteli bir park sensörü hem uzun ömürlü kullanım vadeder hem kazasız park etmenize yardım eder. PoyrazGlobal Kameralı Park Sensörü montajını vidalarla arka tampona yapabilir, ekranı dikiz aynasının yanına monte ederek ürünü kullanabilirsiniz. Ürün, 2 MP kamerasıyla net bir görüntü verir. Gece görüşüne de sahip olan kameralı park sensörü, yoğun karanlıkta bile optimum aydınlık sağlayarak doğru şekilde park edebilmenize yardımcı olur. 12 MP ön kamerası ile sürüş sırasında daha iyi bir takip mesafesi elde edebilirsiniz. Geniş kamera açısı sayesinde arkada yer alan nesneleri rahatça görerek doğru manevrayla aracınızı risksiz park edebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Kaliteden ödün vermek istemeyenler için Baysal Park Sensörü

Arabasını park ederken sıkıntı yaşayanlar için en iyi kameralı park sensörleri

4.3" monitörlü, kameralı park sensörü, araç park etme sorununuzu tamamen bitirebilir. Baysal Park Sensörü, yüksek çözünürlüklü kamerası ve hassas sensörleri sayesinde aracın park ederken doğru konum almasını sağlar. Ürün, aracın arka ve yanlarda yer alan nesnelere çarpmasını önlemek için sesli ve görüntülü olarak sürücüyü uyarır. Arka tampona vidalarla sabitlenen sensör, geniş görüş açısıyla sizi doğru yönlendirir. Kaliteli materyaller kullanılarak üretilen kameralı park sensörü, uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılır. Eğer kaliteden ödün vermek istemiyorsanız ürüne göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleriSizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri
TBMM olağanüstü toplanıyor! AK Parti'den sert açıklamaTBMM olağanüstü toplanıyor! AK Parti'den sert açıklama
İşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TLİşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TL
Anahtar Kelimeler:
park sensörü park sensörü fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Nişanında giydiği elbise çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in elbisesini beğenenlere öneriler

Nişanında giydiği elbise çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in elbisesini beğenenlere öneriler

Dantel işlemeli elbisesi olay olmuştu! Nesrin Cavadzade'nin o elbisesine alternatifler

Dantel işlemeli elbisesi olay olmuştu! Nesrin Cavadzade'nin o elbisesine alternatifler

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Yasak Elma'dan Kumru'nun giydiği trend olan parlak bluza alternatif öneriler

Yasak Elma'dan Kumru'nun giydiği trend olan parlak bluza alternatif öneriler

Kahve düşkünlerine özel şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan kahve termosları

Kahve düşkünlerine özel şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan kahve termosları

Sportif tarzınızı yansıtacak birbirinden güzel elbise modelleri

Sportif tarzınızı yansıtacak birbirinden güzel elbise modelleri

Tümünü Gör
Sportif tarzınızı yansıtacak birbirinden güzel elbise modelleri

Sportif tarzınızı yansıtacak birbirinden güzel elbise modelleri

Gamerlar için uzun ömürlü ve kaymaz mousepad önerileri

Gamerlar için uzun ömürlü ve kaymaz mousepad önerileri

Kahve demlemek için French Press'e mi ihtiyacınız var? İşte uzun ömürlü ve kaliteli French Pressler

Kahve demlemek için French Press'e mi ihtiyacınız var? İşte uzun ömürlü ve kaliteli French Pressler

Evine yenilik katmak isteyenler buraya! Sizin için seçtiğimiz harika ürünlerle evinizi baştan yaratın

Evine yenilik katmak isteyenler buraya! Sizin için seçtiğimiz harika ürünlerle evinizi baştan yaratın

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Bebeğinizi güvenle taşınmanızı sağlayacak en iyi baston bebek arabaları

Bebeğinizi güvenle taşınmanızı sağlayacak en iyi baston bebek arabaları

Tümünü Gör
Bebeğinizi güvenle taşınmanızı sağlayacak en iyi baston bebek arabaları

Bebeğinizi güvenle taşınmanızı sağlayacak en iyi baston bebek arabaları

Hem rahat hem şık bu topuklu ayakkabılar vazgeçilmeziniz olacak!

Hem rahat hem şık bu topuklu ayakkabılar vazgeçilmeziniz olacak!

"İyi ki almışım" diyeceğiniz, her ortama uygun yazlık kıyafet önerileri

"İyi ki almışım" diyeceğiniz, her ortama uygun yazlık kıyafet önerileri

Tarzınızı konuşturacak hem şık hem kullanışlı yazlık elbise modelleri

Tarzınızı konuşturacak hem şık hem kullanışlı yazlık elbise modelleri

Plajda kurtarıcınız olacak kullanışlı ve birbirinden şık çanta modelleri

Plajda kurtarıcınız olacak kullanışlı ve birbirinden şık çanta modelleri

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Tablet almak istiyor ama karar veremiyor musunuz? İşte en beğenilen Samsung tabletler

Tablet almak istiyor ama karar veremiyor musunuz? İşte en beğenilen Samsung tabletler

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Seyir keyfinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Seyir keyfinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Şarj edilebilir pillerle gereksiz atığa son verin, hem doğayı hem bütçenizi koruyun!

Şarj edilebilir pillerle gereksiz atığa son verin, hem doğayı hem bütçenizi koruyun!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Yiyecek içeceklerini dolaba bir türlü sığdıramayanlar için çözüm niteliğinde gardırop tipi buzdolabı çeşitleri

Teknoloji harikası, uzun ömürlü ve geniş hacimli gardırop tipi bu buzdolaplarına bakmadan geçmeyin!

Bilgisayarına ekstra ekran eklemek isteyenler ya da laptop ekranı yetmeyenler için kaliteli monitör çeşitleri

Hem oyun oynarken hem çalışırken kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak monitörler

Türkiye semalarında görülmüş, heyecana yol açmıştı! Açıklama geldi

Türkiye'den görülmüş, heyecana yol açmıştı!

İzleyenler dehşete kapıldı! Robot köpek, sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtı

İzleyenler dehşete kapıldı! Sırtındaki tüfekle arka arkaya ateş açtı

500 metre çapındaki dev radyo teleskobu FAST'ten önemli başarı! 660'sını kayda aldı

500 metre çaplı FAST'ten önemli başarı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.