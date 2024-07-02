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Araç sahipleri dikkat! Bunu sakın yapmayın! Patlamaya neden oluyor...

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.07.2024 15:45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan uyardı. Sıcak havalarda araçların içinde unutulan çakmak, parfüm ve türevlerinin genleşerek patlamaya neden olabileceğini söyledi.

Araç sahipleri dikkat! Bunu sakın yapmayın! Patlamaya neden oluyor...

Ülkemizde sıcak havalar nedeniyle yangın olaylarının artması Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ı hareketi geçirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan patlama ve yagınları önleyebilmek amacıyla araçlarda çakmak, parfüm gibi kimyasalların bırakılmaması gerektiğini söyledi. Kızılkan, "Özellikle araç içerisinde bir canlının bırakılması güneşli ortamda ciddi durumlara sebebiyet verdiği gibi deodorant, parfüm ve çakmak gibi malzemelerin direk güneşle muhatap olması genleşmeye bağlı olarak araç içerisinde patlamaya ve beraberinde yangın çıkmasına sebep olacaktır. Bu nedenle sürücülerin özellikle dikkatli olmaları ve araç içerisinde bu tür malzemeleri güneşi görmeyecek yerlere koymamaları konusunda uyarmak isterim" diyerek, dikkatleri bu konuya çekti.

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MANGAL ATEŞİNİ DIŞARIYA ATMAYIN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, tarım arazilerinde, açık alanlarda ve orman bölgelerinde yangına neden olabilecek mangal ateşi hakkında uyarıda bulundu.

Kızılkan son olarak şunları söyledi:
"Ekinlerin biçme dönemine yaklaştığı, mahsullerin tarladan kaldırıldığı şu dönemde özellikle tarım arazilerinde meydana gelebilecek yangın olayı ekonomik anlamda ciddi sıkıntılara neden olacaktır. O bölgelerden geçen araçların şoförlerinin dikkatli olması, açık ateşi dışarıya atmamaları konusunda kendilerini uyarmak istiyoruz. Mangal yakarken ilk olarak mangal yakacağımız arazinin etrafında kurumuş otların olup olmadığını tespit etmemiz gerekmektedir. Otlardan arınmış alanda mangalı yakmamız, işimiz bittikten sonra da mangal ateşini bir toprağın içine gömmek ve su dökmek suretiyle yangın çıkmasını önleyebiliriz. Kontrol dışı atılan her ateş yangına sebebiyet verdiği gibi birçok canlının da doğa içerisinde yok olmasına ve zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekmektedir. Yangın gördüğümüzde de 112 acil çağrı merkezini aramalarını rica ediyoruz"

Express


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