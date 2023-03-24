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Araç sahipleri dikkat! 'Sigorta masrafı olmasın' diye aracını trafikten çekti, cezası pahalıya patladı

24.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir olay meydana geldi. Ardeşen ilçesinde yaşayan Sabit Yeniçırak (44) kullanmadığı aracına sigorta ödememek için aracını trafikten çekti. Yeniçırak daha sonra aracına trafik sigortası yaptırmak isteyince neye uğradığını şaşırdı. Yeniçırak'a, sigorta yaptırmadığı dönem için borç çıktı. "Bence bu bir soygun" diyen Yeniçırak, "Yasal bir girişim yapamıyorum çünkü kimden şikâyetçi olacağımı bilemiyorum" diyerek duruma isyan etti. İşte olayın detayları!

Araç sahipleri dikkat! 'Sigorta masrafı olmasın' diye aracını trafikten çekti, cezası pahalıya patladı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Sabit Yeniçırak, 30 Haziran 2022 tarihinde aracını kullanmayacağından ötürü trafik sigortasından ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf olmak istedi ve trafikten çekme belgesi aldı. Çekme belgesi aldığı tarihten 9 ay sonra aracını tekrardan trafiğe çıkartmak istedi ancak sigorta şirketine gittiğinde normalde ödemesi gereken fiyatın üzerinde bir fiyat istendi. Bunun nedenini sorduğunda ise aracı sigorta ödememek için trafikten çektiği dönemin sigorta borcunun ödenmediği söylendi.

"BENCE BU BİR SOYGUN"

Kullanmadığı otomobiline araç sigortası yapmamak için aracını trafikten çektiğini ancak yeniden sigorta yapmak istediğinde kendisine borç çıkarıldığını öne süren Sabit Yeniçırak, “Araçlarımıza çekme belgesini yaptırmamızın nedeni, trafik sigortasından ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf olmak için. Devlet bize de bu hakkı veriyor. Aracınızı trafiğe çıkarmayacaksan, uzun süreli il veya yurtdışına çıkacaksa aracını trafikten çek bu ödenekleri ödeme diyor. İl dışında olduğum için aracım 1 yıllık trafik çekme belgesi almıştım. Şu an da ihtiyacım olduğundan dolayı kullanacağım aracımla trafiğe çıkmak istediğimden ötürü zorunlu trafik sigortası yapmam gerekti. Sigorta acentelerine gittiğimde, benim noterden aldığım çekme belgemi görmüyorlar. Sistemde öyle gözüktü diyerek emsal araçlarda 4 bin lira olan sigorta ücretini bana 8 bin 600 lira ödemem gerektiğini söylüyorlar. Nedenini sorduğumda ise gecikme bedeli olduğunu söylüyorlar. Bence bu bir soygun” diye konuştu.

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"BUNUN BİR YOLU OLMALI"

Yaşadığı olay karşısında ne yapacağını bilmediğini ve hakkını nasıl arayacağını bilmediğini belirten Yeniçırak, “Benim geriye dönük borcum olmaması gerekiyor. Zaten bir borcum olsaydı çekme belgesi alamıyordum. Devlet bana böyle bir hak verdiyse şu an sigorta acenteleri benim çekme belgemi neden görmüyor. Tamamen onları da suçlamıyorum, devlet bankaları da beni görmedi. Bankaya gidip 'Çekme belgeli aracıma sigorta yaptırmak istiyorum' diyorum, 'sistem hata veriyor' diyorlar. 'Sistem hata veriyor' diye bunun bedelini ben mi ödeyeceğim. 'Suçlu ben miyim' burada. Bana gelen cevaplar bunun yasal olmadığını söylüyorlar. Aciz kalıyorlar. 'Bana yol gösterin, hakkımı savunayım' diyorum ama bilmediklerini söylüyorlar. Ben hakkımı nasıl savunacağım? Devlet yönetenlerden destek istiyorum, bunun bir yolu olmalı” ifadelerini kullandı.

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“KİMDEN ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIMI BİLEMİYORUM”

Hakkını savunmak için gittiği yerlerden aldığı cevaplara tepki gösteren Yeniçırak, 2 katı fiyatına aracına sigorta yaptırmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Yasal bir girişim yapamıyorum çünkü kimden şikâyetçi olacağımı bilemiyorum. Destek aldığım yerler oldu, resmi yerler oldu. Nasıl yapacağımı, bana yol gösterin diyorum. Yetkili kişilerden ‘Nasıl yapabiliriz, hangi kurumları şikâyet edebilirim’ diyorlar. Aracıma sigortayı yaptırdım ama bunun da peşini bırakmayacağım. Emsal araçlarda 4 bin lira iken ben 8 bin 600 TL civarı ödedim. Aslında gecikme bedeli diye bir şey yok. Aracım 9 aydır çekme belgeli. Kullanmadığım için garajda durduğu için ben buna bedel ödüyorum. Devlet buna el koymalı. Yani özel şirketin beni görmemesi önemli değil ama devletin noterden aldığım çekme belgesini görmemesi düzeltilmeli” şeklinde konuştu.

İHA

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Rize sigorta trafik sigortası

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