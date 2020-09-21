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Aracınız için Periodik Bakım Neden Önemlidir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Tıpkı insanların düzenli kontrollere gitmesi gerektiği gibi aracınız da düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Sonuçta araçlarımız mekanik bir aksam bütünüdür ve çalıştıkça aşınır ve bozulur ama biz düzenli bakımlarını yapar ve yaptırırsak bizimle uzun süreler, arıza çıkarmadan devam edebilirler. Ayrıca periyodik bakım sayesinde aracın kullanım rahatlığı artar ve araç keyifli, güvenli bir sürüş sağlar. Peki araç bakımında neler değişir? Periyodik bakım neleri kapsar?

Lastik ve Jant Bakımı:

Her araç temelinde 4 adet lastik üzerinde gitmektedir. Tıpkı sizin giydiğiniz ayakkabılarınız gibi ne kadar giderse o kadar aşınır. Emniyetli ve rahat bir sürüş için düzenli bakımı yapılması gereken en önemli parça lastiklerdir. Sadece havasının kontrol edilmesi değil, balansının, ön düzen ayarlarının ve basıncının da kontrol edilmesi çok önemlidir.
Kullanım şekline ve kilometreye bağlı olarak lastikler ortalama 3 yılda bir ve 30.000 kilometreden sonra mutlaka değiştirilmelidir. 5 yıldan uzun süre araç üzerinde kalan lastikler ise az kullanılmış olsa dahi sertleşmiş ve özelliğini kaybetmiş demektir.
En sık yapılan hata ise; aracın çekişine bakılmadan sadece 2 lastiği değiştirmektir. Genellikle önden çekişli araçlarda daha çok yıprandığı için öndeki iki lastik değiştirilir. Ancak bilinmeyen; önden çekişli araçlarda ön lastikler, arka lastiklere yolda bulunan parçaları çok daha hızlı fırlatır ve arka lastikleri çok daha hızlı yıpranır. Güvenli sürüş için mutlaka aynı anda tüm lastikler değiştirilmelidir.

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Akü ve Buji Kontrolü:

Aracın aküsünü, aracın büyük pili olarak düşünebilirsiniz. Aracın ilk harekete geçmesini sağlayan, kontağı çevirdiğiniz zaman motora akımı gönderen aküdür. Aküler araç çalıştıkça kendilerini şarj ederler. Akünün bağlantı kabloları, elektrolit seviyeleri ve kutup başlarının temizliği yapıldığı takdirde akü ile alakalı sorunların da önüne geçilir. Her akünün belirli bir ömrü vardır. Akülerin ömrü, kullanıma şekline ve aküye bağlı farklı parçalara göre normal otomobil aküleri 3-5 yıl, ticari araç aküleri 2-4 yıl arasında değişir. Özellikle soğuk kış aylarında akü daha hızlı biter, kullanılan ısıtıcılar, sık çalıştırılan silecekler bu süreci etkiler. Araç ışıklarının açık kalması, müziğin uzun süre açık kalması, sıcak havalarda çalıştırılan klimalar, yoğun trafikli bölgelerde dur-kalk yapmak gibi etkenler araç aküsünün bitmesine sebep olabilir. Aracınızın aküsünün ömrünün kısaldığını farlarınızın ışık kuvvetinden, arabanızın kontağını çevirdiğiniz zaman çalışma sesi ve hızından anlayabilirsiniz.

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Yağ – Filtre Değişimleri:

Daha önce de dediğimiz gibi araç çalışırken sürtünme sebebi ile aşınma olabilir. Motor yağı bu aşınmaların önüne geçmek için ve motorun parçalarını temizlemek içindir. Her araç kullanımında motor parçaları otomatik olarak yağlanır yani her araç kullanımında yağ seviyesi biraz düşer. Kullandığınız motor yağı seviyesini düzenli olarak kontrol etmek ve bu yağın ortalama yılda 1 kez değişmesini sağlamanız gerekir.

Yağ filtresi ise bu motor yağını süzerek kanallara akışına yardımcı olur. Motor yağı değiştirilse de yağ filtresi değiştirilmediği sürece tıkanmalar oluşur. Bu yüzden yağ filtresinin zamanında değiştirilmesi ve bakımının da düzenli olarak yapılması gerekir.

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