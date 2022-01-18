Araçlarını binlerce dolar ve Euro ile kapladılar: Bizim paramız cebimizde

Antalya’da iki kafadar, Türk Lirasına dikkat ekmek için araçlarını ‘geçersiz’ dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı. Trafiğe kapalı alanda sergilenen araçları görenler, dönüp bir daha bakıyor, ardından cep telefonlarına sarılıyor.

''TÜRK LİRASI CEBİMİZDE, ONLARIN PARASI ARABANIN ÜZERİNDE''

Aracını 100 dolarlarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde geçersiz banknotun yer aldığını söyledi. Dolar ve Euro’nun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirasını da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.

''TRAFİĞE ÇIKMIYORUZ''

Olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, “Bizim için 1-2 günlük proje bu. Sökeceğiz zaten. Trafiğe çıkmıyoruz, gösteri olsun diye dükkanımızın önüne koyduk. Buraya da çekiciyle getirdik” dedi. Otomobilini Euro ile kaplayan Mehmet Uçan da, araçları görünce çevredeki insanların hemen telefonlarına sarıldığını, bazılarının da tepkili şekilde baktığını dile getirdi.

YILBAŞINDA ARACINI DİSKO TOPUNA ÇEVİRMİŞTİ

Gençlerden Mehmet Doğan, yılbaşı gecesi aynı otomobilini led ışıklarla süslemiş ve trafiğe çıkmıştı. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan aracın sahibine, led ışık, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulanmıştı.

(İHA)

