Araçlarını bu halde buldular! Herkes akın etti... Yetkililer uyarıyor

Suriye'den gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda görüş mesafesi düşerken, bölge genelinde evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı. Toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda ise yoğunluk oluştu.

OTO YIKAMACILARA AKIN ETTİLER

Batman'ın Sason ilçesinde oto yıkamacı Raif Özmen, yoğunluğun sabahtan itibaren başladığını belirterek, "Çamur yağdığından dolayı yoğunuz. Araçlar çok gidip, geliyor" dedi.

YETKİLİLER UYARIYOR

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte toz taşınımının başta Şırnak ve çevrelerinde olmak üzere Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te etkili olacağının tahmin edildiğini ve buna bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

ŞIRNAK VALİLİĞİ DE UYARIDA BULUNDU

Şırnak Valiliği de yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığı belirtildi.

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH ve benzeri ve kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu kaydedilen açıklamada, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi. (DHA/AA)



