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  4. Aralarında Yılmaz Büyükerşen de var! 'Mevzuata aykırı otel ruhsatı' iddiasında yeni gelişme: 59 kişiye soruşturma izni

Aralarında Yılmaz Büyükerşen de var! 'Mevzuata aykırı otel ruhsatı' iddiasında yeni gelişme: 59 kişiye soruşturma izni

01.11.2023 16:46 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'de mevzuata aykırı otel ruhsatı iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 59 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Hakkında soruşturma izni verilen kişiler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bulunuyor.

Aralarında Yılmaz Büyükerşen de var! 'Mevzuata aykırı otel ruhsatı' iddiasında yeni gelişme: 59 kişiye soruşturma izni

Eskişehir'de belediyenin imar planında sosyal kültürel tesis alanı olarak yer alan araziye mevzuata aykırı olarak otel ruhsatı verildiği öne sürüldü. İddia üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni talep etti. Aralarında belediye meclis üyeleri, mimarların yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de yer aldığı 59 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADAN RUHSAT VERİLDİ"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'ndeki Yılmaz Büyükerşen Bulvarı 479 ada 46 sayılı parselde bulunan belediyeye ait sosyal kültürel tesis alanına, büyükşehir belediye meclisinde alınan karar ve yapılan sözleşmeyle otel ruhsatı verildiği iddiası üzerine İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.

Başsavcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Talep üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerine herhangi bir uygulama imar planı değişikliği yapılmadan otel inşa edilmek üzere, süresi 30 yılı geçmeyecek şekilde sınırlı ayni hak tesis edilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Meclisince karar alındığı belirtildi.

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"HÜKÜMLERE AYKIRI OLARAK DÜZENLENDİ"

Soruşturma izni kararında, "Söz konusu taşınmaz üzerine yapı yapılması için mevcut imar planına, 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin çatılar ile ilgili hükümlerine ve 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine aykırı olarak yeni yapı ruhsatı, tadilat amaçlı yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği, yine 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine aykırı olarak 'İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatına' dayanak oluşturan İtfaiye Uygunluk Raporunun düzenlendiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullandı.

Söz konusu durum nedeniyle aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir milletvekili olan dönemin Belediye Meclis Üyesi Jale Nur Süllü, belediye meclis üyeleri, mimar ve belediyenin diğer birimlerinde görevli 59 kişi hakkında "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması" hakkında kanunun 6'ncı maddesi hükmü uyarınca soruşturma izni verildiği ifade edildi.

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(AA)

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