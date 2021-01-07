Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu!

TikTok yükselen bir ivmeye sahip. Ülkemizde de kullanıcı sayısını artıran ve dün açıklanan rakamlara göre Aralık 2020'nin en çok gelir elde eden uygulaması olan TikTok, Sensor Tower'ın raporuna göre bir unvana daha sahip oldu.

EN ÇOK TİKTOK İNDİRİLDİ

Sensor Tower'ın raporuna göre Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulaması 56 milyon indirme sayısına ulaşan TikTok oldu. 56 milyon indirme sayısının yüzde 11'lik kısmı Çin'den, yüzde 10'luk bir kısmı da ABD'den gerçekleştirildi. Bu noktada ABD'den gelen rakamların önemini belirtmemiz gerek zira bildiğiniz üzere TikTok ile ABD hükümetinin arası pek iyi değil. ABD'de engellenme tehlikesi yaşayan platform buna rağmen indirilme sayısının yüzde 10'luk bir kısmını ABD'den sağladı. Hindistan ise TikTok'un aralık ayındaki toplam indirilme sayısının yüzde 24'lük bir kısmını karşıladı. TikTok'u ise Facebook ve Facebook'a bağlı WhatsApp ve Instagram takip etti.

ARALIK 2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI

TikTok

Facebook

WhatsApp

Instagram

Zoom

Snapchat

Messenger

SnackVideo

Telegram

Netflix

İOS VE ANDROİD ARASINDA FARK

En çok indirilen uygulamaların yanında, Aralık 2020'nin iOS ve Android'in en çok indirilen uygulamalarını da listeleyen araştırma şirketi, her iki işletim sistemi arasında farklı sonuçlara ulaştı. Örneğin; iOS tarafının en çok indirilen uygulaması yine TikTok olurken, Android tarafında lider farklı bir isimdi. Zira Aralık 2020'nin en çok indirilen Android uygulaması Facebook oldu. Tam listeler ise şöyle: