HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu!

Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu!

07.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu!

Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulamaları açıklandı. Sensor Tower araştırma şirketi, Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulamalarını listeledi. 2020'nin son ayında dünyanın en çok indirilen uygulaması TikTok oldu. iOS ve Android kullanıcılarının tercihi de listelere yansıdı.

TikTok yükselen bir ivmeye sahip. Ülkemizde de kullanıcı sayısını artıran ve dün açıklanan rakamlara göre Aralık 2020'nin en çok gelir elde eden uygulaması olan TikTok, Sensor Tower'ın raporuna göre bir unvana daha sahip oldu.

EN ÇOK TİKTOK İNDİRİLDİ

Sensor Tower'ın raporuna göre Aralık 2020'nin en çok indirilen uygulaması 56 milyon indirme sayısına ulaşan TikTok oldu. 56 milyon indirme sayısının yüzde 11'lik kısmı Çin'den, yüzde 10'luk bir kısmı da ABD'den gerçekleştirildi. Bu noktada ABD'den gelen rakamların önemini belirtmemiz gerek zira bildiğiniz üzere TikTok ile ABD hükümetinin arası pek iyi değil. ABD'de engellenme tehlikesi yaşayan platform buna rağmen indirilme sayısının yüzde 10'luk bir kısmını ABD'den sağladı. Hindistan ise TikTok'un aralık ayındaki toplam indirilme sayısının yüzde 24'lük bir kısmını karşıladı. TikTok'u ise Facebook ve Facebook'a bağlı WhatsApp ve Instagram takip etti.

ARALIK 2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI

  • TikTok
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Zoom
  • Snapchat
  • Messenger
  • SnackVideo
  • Telegram
  • Netflix

İOS VE ANDROİD ARASINDA FARK

En çok indirilen uygulamaların yanında, Aralık 2020'nin iOS ve Android'in en çok indirilen uygulamalarını da listeleyen araştırma şirketi, her iki işletim sistemi arasında farklı sonuçlara ulaştı. Örneğin; iOS tarafının en çok indirilen uygulaması yine TikTok olurken, Android tarafında lider farklı bir isimdi. Zira Aralık 2020'nin en çok indirilen Android uygulaması Facebook oldu. Tam listeler ise şöyle:

Aralık 2020 en çok indirilen uygulamalar

ARALIK 2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN İOS UYGULAMALARI

  • TikTok
  • YouTube
  • WhatsApp
  • Zoom
  • Instagram
  • Facebook
  • Messenger
  • Gmail
  • Netflix
  • Google
TikTok damga vurdu: İşte Aralık 2020'de en fazla gelir elde eden uygulamalar!TikTok damga vurdu: İşte Aralık 2020'de en fazla gelir elde eden uygulamalar!

ARALIK 2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN ANDROİD UYGULAMALARI

  • Facebook
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Instagram
  • SnackVideo
  • Snapchat
  • Zoom
  • Messenger
  • Telegram
  • MX TakaTak
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Türkiye'nin yeni uydusu için geri sayım başladı!Türkiye'nin yeni uydusu için geri sayım başladı!
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Cep telefonu fiyatları: 2021 en ucuz ve pahalı cep telefonu fiyatları

İşte 2021'in en pahalı ve en ucuz telefonları!

Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Türkiye'nin yeni uydusu için geri sayım başladı!

Samsung 1 dolardan daha ucuza Samsung Galaxy S21 satacak!

Samsung 1 dolardan daha ucuza Samsung Galaxy S21 satacak!

2020'ye damga vuran 10 bilimsel buluş belli oldu

Aşı, kanser tanısı ve daha niceleri

WhatsApp'tan şok karar: Verilerini Facebook'la paylaşmayana WhatsApp yok!

Onay vermeyen WhatsApp kullanamayacak!

Hotmail hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Hotmail hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.