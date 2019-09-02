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Arap Parlamentosundan Honduras ve Nauru'ya "Kudüs" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

Honduras ve Nauru yönetimlerine "Kudüs kararlarını gözden geçirmeleri" çağrısı yapıldı

KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı alan Okyanusya ülkesi Nauru ve Kudüs'te ticari temsilcilik açan Honduras yönetimlerini tutumlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'te ticari temsilcilik açan Honduras Demokratik Cumhuriyeti ve Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımayı kararlaştıran Nauru Cumhuriyeti yönetimlerine yazılı mesaj gönderilerek tutumlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

İki ülke yönetimi tarafından alınan kararların "uluslararası yasalara aykırı ve sorumsuz politikalar" olarak değerlendirildiği mesajlarda, bu tür tutumların Arap halkları ve devletlerince reddedildiği kaydedildi.

Mesajlarda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun dünya ülkelerine yönelik 21 Aralık 2017 tarihli "Kudüs'te diplomatik temsili bulunan kurumlar açılmaması çağrısı" da hatırlatıldı.

Nauru yönetimi, geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı almış, Honduras ise dün Kudüs'te ticari temsilcilik açmıştı.

2018 yılında ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

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