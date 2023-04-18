Araştırma sonucu herkesi şaşırttı! Bu meyve kanser hücrelerini yok ediyor

Kanserle mücadele için devam eden tedavi çabalarına rağmen, bu hastalık dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Kemoterapi dahil olmak üzere çeşitli tedaviler hayatta kalma oranlarını iyileştiriyor. Bu konuda yapılan hayvan araştırmalarında kanser hücrelerine karşı ilaç etkisi yaratan meyveyi tespit etti. Yapılan araştırmalar tarçın elması olarak da bilinen graviola meyvesinin hastalığın yayılmasını yavaşlatabileceğini düşündürmektedir.

KULLANILMASI İÇİN DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Diğer araştırmalar, geleneksel terapilerin performansını artırabileceğini veya birkaç kanser hücresini seçici olarak öldürebileceğini öne sürüyor. Ancak doktorlar, insanlar üzerinde araştırma eksikliği nedeniyle kanseri önlemede kullanılmamasını tavsiye ettiler. Soursop olarak da bilinen graviola, yaygın olarak tüketildiği Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'daki yağmur ormanlarının ağaçlarından gelir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

WebMD'ye göre: "Soursop, C vitamini ve bağışıklık sağlığını güçlendirdiği bilinen antioksidanlar açısından yüksektir." Araştırmalar, patojenlere karşı savunma yeteneğini geliştirerek ve serbest radikallerin yok edilmesini teşvik ederek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyor.

Bazı çalışmalar, meyvenin kanser üzerindeki etkilerini inceleyerek, kötü huylu hücreleri seçici olarak öldürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Constantino Mazzanobile, Graviola'nın kanser üzerindeki etkilerinin sadece Adriamisin ile karşılaştırılmadığını, laboratuvar çalışmalarında onu bariz bir şekilde geride bıraktığını gösteren araştırmalara atıfta bulundu.

KANSERLİ HÜCRELERİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE YOK ETTİ

Journal of Natural Products'ta yayınlanan araştırma, tohumlardan ekstrakte edilen iki bileşiğin, kemoterapide yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan Adriamycin ile karşılaştırılabilir etkiler gösterdiğini ileri sürdü. Mazzanobile, "Bitkideki bir bileşik, adriamisin'den 10.000 kat daha yüksek bir güçle kolonun kanserli hücrelerini seçici olarak yok etti.

"Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Graviola yaprakları özlerinin en az altı kanser türünde kanser hücrelerini ortadan kaldırdığını ve özellikle prostat kanseri ve pankreatit hücrelerine karşı etkili olduğunu buldu." Diğer laboratuvar çalışmaları, Graviola özlerinin bazı karaciğer kanseri hücrelerini öldürebileceğini göstermiştir.

İNSANLARDA KULLANILMASI İÇİN YETERLİ BİLGİ BULUNMUYOR

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, posa ekstraktının, kemoterapi ilaçlarına en dirençli olduğu bulunan hücreler olan farelerde prostat kanseri hücreleri üzerinde bir etkiye sahip olduğunu da göstermiştir. Bununla birlikte, insanlarda kanseri tedavi etmek veya savuşturmak için meyve özünün kullanımını destekleyen kanıt eksikliği olduğu görülmektedir. Bu, meyvenin etkinliği ve güvenliği ile ilgili yeterli bilgi olmadığı anlamına gelir.

Bununla birlikte, meyveyle bağlantılı olarak bildirilen yan etkiler bilim adamlarını endişelendiriyor ve bazı araştırmalar meyvedeki kimyasalların sinir değişikliklerine ve hareket bozukluklarına neden olabileceğini öne sürüyor.

GROVİOLA FAYDALARI