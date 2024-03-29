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Ardahan canlı seçim sonuçları! Ardahan yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Yunus Baydar mı, CHP adayı Faruk Demir mi kazanacak?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 20:43
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Yerel Seçim geldi çattı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart günü seçim sonuçlarını merakla bekliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra bazı illerin de seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Merak edilen illerden biri de Ardahan oldu. Ardahan'da yeniden CHP adayı Faruk Demir mi kazanacak yoksa AK Parti adayı Yunus Baydar mı?

Ardahan canlı seçim sonuçları! Ardahan yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Yunus Baydar mı, CHP adayı Faruk Demir mi kazanacak?

Milyonların gözü 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarında. Türkiye sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ardahan Belediyesini 5.348 alınan oy ve %51.20 oy oranı ile CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Ardahan'daki vatandaşlar Ardahan seçim sonuçlarını merak ediyor. Ardahan seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK Parti'nin adayı Yunus Baydar mı?, İYİ PARTİ adayı Oktay Dursun mu? yoksa CHP'nin adayı yeniden Faruk Demir mi belediye başkanı olacak? Tüm detayları Mynet'ten takip edebilirsiniz.

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir Kimdir?

Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu. Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.

Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı oldu.

Yerel Seçim 2024


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