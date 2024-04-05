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Ardahan ile ilgili yeni karar! Barış Yarkadaş duyurdu: 'Seçimler yenilenmeyecek'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.04.2024 17:51
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31 Mart yerel seçimlerin ardından Ardahan'daki sonuçlara itiraz edilmişti. YSK da Ardahan'daki seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti. Bu karara CHP'liler tepki gösterirken gazeteci Barış Yarkadaş, seçimlerin yenilenmeyeceğini ve mazbatanın CHP'li isme verileceğini duyurdu.

Ardahan ile ilgili yeni karar! Barış Yarkadaş duyurdu: 'Seçimler yenilenmeyecek'

31 Mart yerel seçim sonuçlarına birçok ilde itirazlar yapıldı. Bunların arasında CHP'nin kazandığı Ardahan'da vardı. YSK, dün AK Parti'nin itirazını değerlendirerek seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti.

CHP'Lİ DENİZ DEMİR: 'HAKKIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ'

Karar sonrası, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz!" dedi.

BARIŞ YARKADAŞ: 'SEÇİMLER YENİLENMEYECEK'

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CHP’nin kazandığı ARDAHAN seçimleri YENİLENMEYECEK… İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi" dedi.

YSK'DAN 4 İLÇE İÇİN KARAR

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları devam ediyor. Siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.

İtirazlar çerçevesinde bugün saat 14.30 sıralarında toplanan kurulda CHP ve AK Parti’nin talepleri ele alındı. CHP’nin il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK’ye yaptığı itirazlarda, Hatay Samandağ’da oyların yeniden sayılması ve Samsun’un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi, YSK kurulu tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti’nin de il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK’ye yaptığı itirazlarda Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayımı talebiyle yaptığı itirazlar da yine YSK toplantısında reddedildi.

Yerel Seçim 2024


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