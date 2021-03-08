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Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi

08.03.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir mektup yazdırdıktan sonra denize atlayarak intihar etmek isteyen alkollü gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir mektup yazdırdıktan sonra denize atlayarak intihar etmek isteyen alkollü gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Cankurtaran Amirliği yakınlarında Karasu sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen Ö.K. isimli şahıs sahilde intihar girişiminde bulundu. Denize atlayarak hayatına son vermek isteyen şahsa çevredeki vatandaşlar engel oldu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayakta durmakta güçlük çeken şahıs sedye ile ambulansa taşındı. İntihar girişiminde bulunan şahıs, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şahsın kendisine mektup yazdırdığını ifade eden Selim Berk, “Annesi, babası bunu çok zorlamış. Kumar borçları varmış. 8-9 yaşlarındaki çocuklarını trafik kazasında kaybetmiş. Mermerle çokça kafasına vurmuş. Silahı da ilerideymiş, kafasına sıkacakmış. Denize atacaktı kendisini, bir daha da silahını almaya gidecekti. Sonra da polisler geldi” diye konuştu.

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