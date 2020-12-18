Argan yağının saça faydaları nedir? Argan yağı nasıl kullanılır?

Argan yağı, anavatanı Fas olan Argania spinosa meyvesinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Yüzyıllardır cilt ve saç bakımı için tavsiye edilir ve günlük yaşantımızda sürekli olarak karşımıza çıkar. Vitaminler ve esansiyel yağ asitleri bakımından zengin olan argan yağı, hücre yenilenmesine sağladığı destek sayesinde yaşlanma karşıtı bir ilaç olarak görülür. Faslı insanlar uzun zamandır yemeklerinde kullandıkları argan meyvesi ve yağının sağlıkları için iyi olduğunu söyler. Yapılan araştırmalar sonucu bu insanların haklı oldukları ve kullandıkları argan meyvesi ve yağının sağlıklarında olumlu bir şekilde etki ettiği görülür. Halk arasında sıvı altın olarak adlandırılan argan yağı tüketimi, yaraların iyileşmesini hızlandırma, cildi nemlendirme, kolesterolü düşürme, karaciğeri koruma gibi birçok sebepten ötürü kullanıldığı gibi cilt ve saç sağlığını korumak için de sıkça kullanılır. Harici olarak kullanıldığında hücre yenilenmesine olan faydasından ötürü argan yağı birçok kozmetik ürünü içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Peki argan yağı saça faydalı mı?

Argan Yağının Saça Faydaları Argan yağı kuru ve yıpranmış saçlar için doğal bir tedavi kaynağıdır. Ayrıca saç derisindeki sağlık sorunları için de tavsiye edilir. İçerisinde bulunan vitaminler ve özellikle E vitamini ile saçların ve saç derisinin ihtiyacını karşılayan argan yağı, bu konuda doğanın bizlere sunduğu hazır bir ilaçtır. Günlük işlerimiz arasında saçlarımızın sağlığı açısından zararlı birçok farklı durumla karşı karşıya kalırız. Kimi zaman güzel görünmek için bu durumlara kendi rızamızla girer ve saçlarımıza verdiğimiz zararı fark etmeyiz. Kimi zamansa elimizde olmayan sebeplerden ötürü, dış etkenlere bağlı olarak saçlarımıza ve saç derimize zarar verecek durumlarla karşılaşırız. Argan yağı saça faydaları açısından böyle durumlarda sağlığımızı ve güzelliğimizi korumak için gönül rahatlığı ile kullanılabilecek bir destekleyicidir. Daha sağlıklı ve kalıcı saç boyası

Saç boyalarının zaman içerisinde saçlara zarar verdiği, kalıcı yıpranmalara yol açtığı bilinir. Argan yağı saç boyası ile beraber kullanıldığında yıpranma oranını düşürür ve boyanın daha kalıcı olmasını sağlar. Yani saç boyası ile beraber argan yağı kullanıldığı takdirde hem saçlarınızın boyanma sıklığını uzatabilir hem de saçlarınıza destek sağlayarak yıpranmasını azaltırsınız.

Daha gür ve daha doğal görünüm

Argan yağı ile düzenli saç bakımı yapıldığında saçları gürleştirmesi birçok kullanıcı tarafından onaylanmıştır. Gözle görülür şekilde daha gür, daha canlı saçlara sahip olunması, her zaman daha dikkat çekici ve alımlı bir hava katar. Ayrıca günümüz insanlarının sıkça saçlarının doğallığına müdahale etmesi sonucu, saçların doğal nem dengesi de bozulur. Argan yağı saçlarınızın nem dengesini korumanıza yardımcı olur. Böylece saçlarda meydana gelen hasarların telafisi daha kolay ve daha sağlıklı gerçekleşir. Daha parlak ve daha sağlam saçlar

Saçlar işlem gördükçe, zaman içerisinde parlaklığını yitirirler. Bilinçli bir şekilde bakım yaptığınızda saçlarınızın parlaklığını geri kazanması mümkündür. Argan yağı, saçlara parlaklık kazandırmanın doğal çözümüdür. Düzenli kullanım sonrasında saçlarınızın parlaklığındaki artışı görebilirsiniz. Dışarıdan uygulanan işlemlerin saçlara verdiği bir diğer zarar da saç kırılmalarıdır. Saç kırılmalarını azaltmak ve saç tellerini daha sağlıklı bir hale getirmek için saçlarınızı doğal yollardan beslemeniz en iyi seçenek olacaktır. Argan yağı, saç kırıklarını azaltma, onarma ve saçları besleme özelliği ile tercih edilebilecek sağlıklı ve doğal bir çözümdür.