Argan yağının saça faydaları nedir? Argan yağı nasıl kullanılır?

Daha gür ve daha doğal görünüm Argan yağı ile düzenli saç bakımı yapıldığında saçları gürleştirmesi birçok kullanıcı tarafından onaylanmıştır. Gözle görülür şekilde daha gür, daha canlı saçlara sahip olunması, her zaman daha dikkat çekici ve alımlı bir hava katar. Ayrıca günümüz insanlarının sıkça saçlarının doğallığına müdahale etmesi sonucu, saçların doğal nem dengesi de bozulur. Argan yağı saçlarınızın nem dengesini korumanıza yardımcı olur. Böylece saçlarda meydana gelen hasarların telafisi daha kolay ve daha sağlıklı gerçekleşir.

Argan Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Doğal ürünler bilinçsiz kullanıldıkları takdirde faydaları görülmeyebilir hatta sağlığa zarar verebilirler. Bu nedenle saçlara verdiği bilinen bir zarar olmamakla birlikte faydalarından daha iyi yararlanmak için argan yağı saça nasıl kullanılır bilinmesi gerekir. Saç köklerini ve saç derisini beslemesi için, banyodan sonra saç diplerine bir miktar argan yağı masaj yaparak uygulanmalıdır. Üzerine kuru ve tercihen ılık bir havlu kapatılarak yarım saat ile bir saat arası yağın saç köklerinize ve derinize işlemesi beklenmeli ve sonrasında saçlar durulanmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde doğal şampuan ile de durulama yapılabilir. Ayrıca argan yağı içeren birçok kozmetik ürünü bilinçli bir şekilde kullanılabilir.

Peki argan yağı saç çıkarır mı?

Öncelikle saç dökülmesinin ve kelliğin sebebinin her insanda farklı bir etkeni olabileceği bilinmelidir. Genetik sebeplerden psikolojik sebeplere kadar saç dökülmesini tetikleyen birçok sebep olduğundan doğrudan doğruya argan yağı saç çıkarır diyemeyiz. Ancak argan yağının saça ve deriye olan faydası göz önünde bulundurulduğunda, dış etkenlerden dolayı gerçekleşen saç dökülmelerine iyi geldiği sıklıkla görülür. Genetik olarak gelen kellik problemi için ise saç kökleri tamamen kaybolmadıysa faydası görülebilir. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi her durum ve her insan için sonuçlar değişiklik gösterebilir. Özellikle psikolojik nedenlerden ötürü saç dökülmesi yaşayan insanlar için argan yağı faydalı olur. Çünkü günlük yaşantımız içerisinde bulunduğumuz stresli ortamlar saçlarımızın vitamini eksik ve zayıf bölgelerinde dökülmelere sebep olabilir. Argan yağı vitaminler açısından zengin yapısıyla saçlarınızı beslediği için bu tarz dökülmelere karşı etkili bir destekleyicidir.