Arıcılık belgesi nasıl alınır? Arıcılık kayıt sistemi belgesi (sertifikası) ne işe yarar?

İsteyen herkes Türkiye’de uygun olan bölgeleri seçerek arıcılık yapabilirler. Bu alanda çalışarak ek gelir elde etmek ya da geçimi arıcılıktan sağlamak mümkün olabilir. Ancak öncelikli olarak takip edilmesi gereken bazı adımlar vardır. Arıları sevmek, onları tanımak ve bu konuda eğitim almak bu alanda çalışmanın başat koşullarıdır. Devletten destek alarak ilerleyebilmek için de alınan eğitimlerin yanı sıra arıcılık belgesine hak kazanmak da gereklidir.

Arıcılık belgesi nasıl alınır?

Arıcılık sertifikası ülkemizde çiftçilere özel olarak tanınan fırsatlar arasında yer alır. Bulunulan şehrin halk eğitim ya da özel eğitim kurslarından temin edilebilir bir sertifikadır. Bu kurslara katılarak arıcılık sertifikası alabilmek mümkündür. Arıcılık belgesi ya da sertifikası arı yetiştiriciliği yapmak isteyen, bu alanda çalışarak gelir elde etmek isteyen kişilerin devletin bu konuda özel olarak açtığı kurslara giderek alabileceği bir belgedir.

Bu alanda çalışmak isteyen kişiler devletin bu kurslarına katılım sağlayarak arıcılık mesleğine dair tüm teknik ayrıntıları ve teorik bilgilerini öğrenebilirler. Sertifikası bulunmayan bireylerin arıcılık alanında çalışmak için devletten destek, kredi ya da hibe almaları mümkün olamaz.

Arıcılık belgesi kaç günde alınır?

Arıcılık yaparak ülkesine katkı sağlamak isteyen ya da geçimini bu alanda çalışarak sağlamayı planlayan kişiler devletin bu konuda açtığı kurslara katılmalı ve arıcılık belgesi almalıdır. Aksi takdirde devlet desteği alamaz. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin yüksek kalite bal üretebilmesi için hem teorik hem de pratik eğitimlere ihtiyacı vardır.

Alınan tüm eğitimler sonucunda kursiyerlere arıcılık işi ile uğraşabileceklerini beyan eden bir sertifika verilir. Sertifika, başvuru yapıldıktan sonraki on beş günlük bir süreç içinde kişiye teslim edilir. Adaylar kurs başvurusu yapmadan önceki süreçte ilgili kursun eğitim dönemi ve belge verilmesi için gerekli olan prosedürü bilmeli ve harfiyen uygulamalıdır.

Arıcılık belgesi ne işe yarar?

Kısa süre içinde alınan eğitimler sonucunda verilen arıcılık sertifikası birçok konuda arıcılık yapmak isteyen kişilere fayda sağlayan bir belgedir. Bu belgenin ve belge almaya hak kazandıran eğitimlerin işe yaradığı durumlar şunlardır:

Sertifika alan kişinin becerileri ve bilgileri oluşmuş, hem teorik hem de pratik olarak gelişmiş demektir.

Arıcılık işi konusunda verimliliğin artması ile aynı oranda bu alanda sürdürülebilirlik sağlar.

Saha çalışmalarında oluşabilecek hastalıklarla ya da zararlarla mücadele etmeyi, bal üretimi ya da arı kolonisi üretmeyi ve yönetmeyi öğretir.

Arıcılık yapacak olan kişinin alanda tanınmışlığını arttırır.

Kişinin yapacağı ve yaptığı faaliyetlerin belgelenmesi ve de resmiyet kazanması adına önemli olan bir belgedir.

Bal üretiminden en fazla seviyede verim almayı sağlar.

Arıcılık belgesi için gerekli evraklar bulunur. Bu evrakların başvuru sırasında teslim edilmesi gerekir. Gerekli evraklar şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Öğrenim belgesinin aslı ya da fotokopisi

Bir adet biyometrik fotoğraf

İl arı Yetiştiricileri Birliği tarafadından ya da İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinden alınmış olan Arıcılık Kayıt Sistemi belgesi

Arıcılık kursu kaç gün sürer?

Bir kişi arıcılık işine yeni başlayacaksa devletin açtığı kurslardan eğitim almalıdır. Bu sayede kişiler bu alanda hem teorik hem de pratik bilgiler edinir. Yaklaşık olarak bir ay içinde açılan kurslarda kursiyerlere 72 ile 76 saat arası ders verilir. Eğitimin amaçları ve hedefleri şunlardır:

Sağlıklı bir arı kolonisinin sağlanması

Arıların doğru bir şekilde temin edilebilmesi

Bal üretiminden alınan verimin en yüksek seviyede olmasının sağlanması

Tıbbi aromatik bitkilerin arıcılık alanında da kullanılabilmesi

Ana arının yetişebilmesi için gerekli bilginin alınması







