Arıcılık hangi bölgede yapılır? Türkiye'de arıcılık yapmak için en uygun bölge hangisi?

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip ve tetkik edilen arıcılık, ülkemizde birçok bölgede yapılabilen faaliyetler arasında yer alır. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü tarafından hazırlanan 2022 raporuna göre Türkiye’de arıcılık potansiyel açısından tam olarak kullanılmamaktadır.

En önemli yetiştiricilik faaliyetlerinden bir olan arıcılıkta arı ürünleri sağlıklı ve dengeli beslenme açısından dünya çapında son derece önem verilen gıda maddelerindendir. İnsan sağlığına olduğu kadar tarımsal üretime ve ülkenin ekonomisine olan katkıları da oldukça fazladır.

Arıcılık hangi bölgede yapılır?

Arıcılık faaliyetleri tüm dünyada hem sosyo-ekonomik hem de ekolojik değere sahip bir faaliyettir. Günümüzde arıcılık faaliyeti bütün dünyada son derece yaygın olarak yapılan tarımsal faaliyetler arasında yer alır. Tarım ve Orman Bakanlığı bu alanın çalışmalarını ve potansiyelin ortaya çıkarabilecek olan envanterleri tek çatı altında toplamıştır. Kurulan “Türkiye Arıcılık Haritası” internet portalı arıcılık alanında faaliyet gösteren tüm kişilerin ve kurumların dışında vatandaşların da kullanımın açılmıştır.

Ülkemizde arıcılığın en çok yapıldığı bölge Ege bölgesidir. Bunun en geçerli nedeni Ege bölgesinde her mevsimin ılıman olmasıdır. Arıcılık diğer bölgelerdeki iklim farkları nedeni ile en çok Ege bölgesinde yapılabilir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kış mevsimi çok uzun bir süre boyunca etkisini gösterdiği için arıcılık çok verimli olarak yapılamamaktadır.

Arıcılık neden yüksek yerlerde yapılır?

Arıcılık üretiminin en sık yapılabildiği yerler genel olarak rakımı yüksek olan yerlerdir. Yüksek yerlerde arıcılık daha verimli olarak yapılabilmektedir. Çünkü yüksek rakımı olan bölgelerde çiçek çeşitliliği de çoktur. 500 rakımlı bir yerden arılar tarafından toplanan balın verimliliği 1500 rakımlı bir bölgeye göre son derece düşük olur.

Son derece dikkatli ve özenli bir çalışma gerektiren arıcılık Türkiye’de bu nedenlere bağlı olarak en çok Ege’de yapılır. Yüksek rakımlı yerlerdeki çiçekler değiştiği için bal üretiminde de değişiklik gözlenir.

Arıcılık nerede yapılır?

Türkiye’de genel olarak arıcılık faaliyetleri Ege Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars platosunda yapılır. Şehir olarak da özellikle Artvin, Muğla, Kars, Ordu ve Çanakkale’de arıcılık faaliyetlerinin oldukça verimli olduğu gözlenmiştir.Engebeli ve rakımı daha yüksek olan yerlerde arıcılık daha verimli yapılabileceği için bu özelliklere sahip olan bölgelerde ve şehirlerdeki arıcılık faaliyetleri daha çoktur. Dünya çapında arıcılığın en çok yapıldığı ikinci ülkenin de Türkiye olduğu bilinmektedir.

Arıcılıkta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Seçilen bölge, nektar, bitki, polen açısından zengin olmalıdır.

Arıcılık yapılacak olan yer tarımsal ilaçların uygulandığı ve tarımın yapıldığı tarlalardan ve bağlardan uzak olmalıdır.

Arıların koyulacağı yer sayı olarak yüksek arılıklardan uzak olmalıdır. Bir yerde kovan çokluğu varsa o bölgenin flora açısından çok zengin ya da çeşitli olması durumları hariç arıcılığın yoğun yapıldığı yerlerde arı olmamalıdır.

Arıcılık en az hangi bölgede yapılır?

Arıcılık faaliyetlerinde bölge seçimi son derece önemlidir. Verimli olunabilmesi için seçilen yerin engebeli ve yüksek rakımlı olması gerekir. Bu özelliklere göre Türkiye’de belli şehirlerde yapılan arıcılık faaliyetleri daha verimli olur. Ancak örnek olarak Kütahya, Bolu, Yozgat ya da Eskişehir gibi şehirlerde bal üretimi ve arıcılık çalışmaları çok daha düşük oranda gerçekleştirilir. Ülkemizdeki arıcılık çalışmaları ve bal üretiminin bölgelere göre dağılımı şu şekildedir:

Ege Bölgesi – Çam balı

Doğu Anadolu Bölgesi – Çiçek Balı

Karadeniz Bölgesi – Kestane Balı

Trakya – Ayçiçeği balı







