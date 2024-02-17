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  4. Arkadaşına çakmak gazıyla şaka yapmak istedi: Kafası bir anda alev topuna döndü!

Arkadaşına çakmak gazıyla şaka yapmak istedi: Kafası bir anda alev topuna döndü!

17.02.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi arkadaşına şaka yapmak için kafasını çakmak gazıyla yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansırken, muhtemel bir felaketten kıl payı kurtulundu.

Küçükçekmece'deki bir bakkal dükkanında Perşembe günü meydana gelen olayda bakkal çalışanı Emre Çakır arkadaşına şaka yapmak istedi. Yapmayı düşündüğü şakanın nelere yol açacağını düşünmeden direkt uygulamaya geçen Çakır, bardağa doldurduğu çakmak gazını arkadaşının kafasına döküp çakmağı ateşledi...

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ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Başı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu. Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan Emre Çakır ise panikleyip olay yerinen kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafında kaydedildi. Olayı anlatan bakkal sahibi Emre Çakır, “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çakmak gazı
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