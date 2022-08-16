Arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye ürün önerileri

Son dönemde giderek artan hediye seçenekleri ve kişiye özel tasarlanan yepyeni ürünler kafa karıştırıcı bir hâl alıyor. Tüm bu seçenekler içinden tercih yapmak ve en uygununu seçmek oldukça zorlaşıyor. Sizin için hem anlamlı hem de 300 TL altı ürünleri derledik. Siz de arkadaşlarınız için onları mutlu edecek bir hediye seçmek için listemize göz atabilirsiniz.

1. Gökyüzünü ona verebilirsiniz: Abimy Cennette Bulunduğunuz Kolye

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Hem kadınların hem erkeklerin son zamanlarda sıklıkla tercih ettiği epoksi kolyeler, en anlamlı hediyelerden biri. Abimy Cennette Bulunduğunuz Kolye, büyüleyici ve göz dolduran tasarımı ile öne çıkıyor. Beyaz bulutların masmavi şeffaf topun içinde buluştuğu bu kolye, kaliteli malzemelerle üretildiği için uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Gümüş renkli zincir detayına sahip ürün, özellikle tişört ya da croplar ile oldukça şık bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Gökyüzünü her zaman yanında taşımasını isteyebileceğiniz arkadaşınız için bu hediyeyi seçmeye ne dersiniz?

2. Vintage sevenlere: Mbois Oxford English Kalemlik ve Kum Saati Dekoratif Hediyelik Eşya

Çalışan arkadaşınızı mutlu etmek için onun ofisine özel hediye seçmeniz oldukça güzel bir fikir olabilir. İster erkek ister kadın arkadaşınız için tercih edebileceğiniz Mbois Oxford English Kalemlik ve Kum Saati Dekoratif Hediyelik Eşya, oldukça şık ve anlamlı hediyeler arasında yer alıyor. Ürünün yanındaki kalemlik pratik kullanım sağlarken zamanın değerini anlatan kum saati ise hoş bir görüntü sunuyor. Gün içindeki stresi azaltacak bu kum saati sayesinde zamanı arkadaşınıza hediye edebilirsiniz.

3. Yeni ev hediyesi arayanlara: Homedit Üç Ayaklı Tripod Lambader Abajur Kumaş Başlık

Yeni ev alan ya da taşınan arkadaşlarınıza hediye almanız gerekiyor ve siz klasik fincan takımından daha farklı bir şey tercih etmek istiyorsanız bu ürün tam size göre olabilir! Hem uygun fiyatlı hem oldukça kullanışlı olan Homedit Üç Ayaklı Tripod Lambader Abajur Kumaş Başlık, kalitesiyle uzun kullanım ömrüne sahip. Ürün, sade ve şık bir tasarıma sahip olduğundan her dekorasyona kolayca uyum sağlayabilir. Siz de uzun zamandır arkadaşınız için bir ev hediyesi arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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4. Kitap kurdu arkadaşlarınız için en iyi tercih: Modern Dünya Klasikleri Seti - Yedi Kitap Takım

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Kitap kurdu arkadaşlarınız için en güzel hediye, sizin de tahmin ettiğiniz üzere kitaptır! Kitap, klasik gibi görünen bir hediye tercihi olsa da okumayı sevenler için oldukça değerli bir seçim olur. Birbirinden nitelikli Modern Dünya Klasikleri Seti - Yedi Kitap Takım ile arkadaşınızın kütüphanesine harika bir katkıda bulunabilirsiniz. Önemli yazarların dünya klasikleri arasına girmiş kitaplarını içeren, uzun yıllar boyunca sağlam şekilde saklanabilen bu sete mutlaka göz atmanızı öneririz.

5. Klasik ve şık hediyeler almayı sevenlere: OQQO Minimal Kare Rose Gold Kadın Kol Saati

Hediye edeceğiniz ürün, günlük hayatta kullanılmaya uygun ise arkadaşınız ona verdiğiniz hediyeyi her an yanında taşıyabilir. OQQO Minimal Kare Rose Gold Kadın Kol Saati tam olarak böyle bir hediye seçimi olabilir. Rose gold rengi ile şık bir tasarıma sahip ürün, klasik saatlerden uzak kare şekli ile oldukça modern görünür. Hem şık davetler hem günlük hayatta rahatça tercih edilebilecek kol saati, 3 ATM'ye kadar su geçirmez özelliği ile dikkat çeker. Arkadaşınıza alacağınız bu kaliteli ürünün şık bir kutuda ve isteğe göre hediye paketinde gönderildiğini de söylemeden geçmeyelim.

6. Bir taşla iki kuş vurun: DAYNİGHTCO Ny Metal İkili Unisex Şapka

Arkadaşınıza hediye alırken "Kârlı bir alışveriş olsun." diye düşünüyorsanız bu ürün tam size göre! DAYNİGHTCO Ny Metal İkili Unisex Şapka, hem modeli hem iki farklı renk seçeneği ile oldukça kullanışlı bir forma sahip. İki renkte olan şapkaların birini kendinize diğerini ise arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Siyah ve krem renklerine sahip şapkalar, birçok farklı kombin ve kıyafete uyum sağlar. Ürünün metal amblemi ise modern bir hava katar. Hem yaz hem kış mevsiminde kullanıma uygun olan ürün, hoş bir hediye seçimi olabilir.

7. Ona özel biri olduğunu hissettirin: Baş Harfi Sen Hediye Kutusu

Hediyeler; doğum günü, yılbaşı veya özel bir tarih ile sınırlı kalmaz. Yeni işe başlayan arkadaşlarınıza ilk iş gününde "Hayırlı olsun." demek için hediyeler almak, onları epey mutlu hissettirir. İş hayatlarında kullanacakları eşyalarla dolu olan Baş Harfi Sen Hediye Kutusu, özelleştirilebilir formu ile sevdiğiniz kişinin baş harfini taşır. Ürün; melek figürlü bir adet kar küresi, gold ve gümüş renklerinde kalem, lezzetli bir adet çikolata, kişiye özel tasarlanmış mermer görünümlü bir adet defter, bir adet özel vazosunda canlı sukulent çiçek ve ismin baş harfli özel bir kupa içerir.