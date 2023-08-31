Arkadaşınızın burcu sizin hayatınızı etkiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Bir kişiyle tanışırken genellikle ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. Yapılan araştırmalara göre arkadaşınızın taşıdığı burcun sizin hayatınıza da etkileri olabiliyor.

KOÇ, ASLAN VE YAY

Hayatında koç, aslan ve yay burcu insanlar varsa ateş elementin eksik olabilir. Bu burç insanları seni girişimci olmaya, harekete geçme enerjini aktive etmek için gelirler. Tepkiselliği, elini çabuk tutmayı, sahnede olup alkış almanın mutluluğunu öğretirler sana. Sende eksik olanı tamamlarlar ve sana girişimciliği, hareketi öğretirler.

BOĞA, BAŞAK VE OĞLAK

Hayatında boğa, başak, oğlak burçları insanlar varsa toprak elementin eksik olabilir. Bu insanlar sana sağlam, emin adımlarla ilerlemeyi, bir yere ait olmayı, sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi öğretirler ve sende eksik olanı tamamlarlar.

YENGEÇ, AKREP VE BALIK

Hayatında yengeç, akrep ve balık burçları insanlar varsa su elementin eksik olabilir. Sana duygudaşlığı, empati kurmayı, sezgilerine güvenmeyi ve duygularınla iletişim kurmayı öğretmek için gelirler.

İKİZLER, TERAZİ VE KOVA

Hayatında ikizler, terazi ve kova burçları varsa sana düşünmeyi, bilgi edinmeyi, iletişim kurmayı, merak etmeyi öğretmek için hayatına girerler. Sende eksik olanı tamamlarlar.



