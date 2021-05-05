HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Arkeologlar Afrika kıtasının en eski insan mezarını keşfetti

Arkeologlar Afrika kıtasının en eski insan mezarını keşfetti

05.05.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkeologlar, Afrika’da yürüttükleri alan araştırması sırasında kıtadaki en eski insan mezarını keşfetti. Tamamlanan analiz sonucunda kemiklerin, dizleri karnına çekilmiş olarak sağına yatar bir şekilde bulunan ve yaklaşık 80 bin yıl önce kefenlenerek defnedildiği tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu sonucuna varıldı.

Arkeologlar Afrika kıtasının en eski insan mezarını keşfetti

Detayları “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmada, Kenya’nın güneydoğusunda bulunan Panga ya Saidi mağarasında gerçekleştirilen kazılarda bulunan kemiklerin yaklaşık 80 bin yıl önce defnedilmiş 3 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.

KEMİKLERİ BÖLGEDEN ÇIKARMAK 4 YILDAN UZUN SÜRDÜ

2013 yılında yapılan kazı sonrası ilk parçaları keşfedilen kemiklerin oldukça hassas durumda olduğunu belirten arkeologlar, kemikleri zarar vermeden bulunduğu bölgeden çıkartabilmenin 4 yıldan uzun sürdüğünü ifade etti.

Heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktıHeyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı

Kemiklerin bulunduğu bölgeyi 40 santimetre çapında ve 13 santimetre derinliğinde bir blok halinde çıkartarak koruyucu malzemelerle kaplayan arkeoloji ekibi, bloku incelenmesi için Nairobi Ulusal Müzesi'ne gönderdi.

80 BİN YIL ÖNCE KEFENLENEREK DEFNEDİLMİŞ

Araştırmacılar daha sonra kemiklerin içinde bulunduğu toprak blokunu 3 boyutlu x-ray cihazı ile daha detaylı incelemek üzere İspanya’daki özel bir laboratuvara gönderdi.

Tamamlanan analiz sonucunda kemiklerin, dizleri karnına çekilmiş olarak sağına yatar bir şekilde bulunan ve yaklaşık 80 bin yıl önce kefenlenerek defnedildiği tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu sonucuna varıldı.

YANINDA İNSAN YAPIMI ALETLERE DE RASTLANDI

Defnedilen çocuk bedeninin yanında insan yapımı aletlere de rastlayan araştırmacılar, çocuğun defin şeklinin sadece insanlara ait olabilecek ve bir inanç sistemini yansıtan karmaşık ölüm ritüelini yansıttığına dikkat çekti.

AFRİKA'DA BULUNAN EN ESKİ İNSAN MEZARI

Max Planck Enstitüsü İnsanlık Tarihi Bilimi Tarih Öncesi profesörlerinden Michael Petraglia gerçekleştirilen keşfi “olağanüstü” olarak nitelendirerek, “Bu Afrika’da bulunan en eski insan mezarı. Bizlere bugün çok tanıdık gelen bilme yetimiz, sosyalliğimiz ve davranışlarımız hakkında bir şeyler anlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce kıtanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen alan çalışmalarında arkeologlar 74 bin yıllık bir mezar bulmuşlardı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Hindistan mutasyonu yayılıyor! Komşuya da sıçradıHindistan mutasyonu yayılıyor! Komşuya da sıçradı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanmada denetimler sıklaştı!

Tam kapanmada denetimler sıklaştı!

Hayat kısa memeler sarkıyor

Hayat kısa memeler sarkıyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.