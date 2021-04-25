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Arnavutluk'ta 22 yaşındaki genç kalabalığın arasına dalan aracı uçan tekme atarak durdurdu

25.04.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da araç trafiğine kapalı olan meydana aracıyla dalan sürücüyü, genç bir vatandaş uçan tekme atarak durdurdu.

Arnavutluk'ta 22 yaşındaki genç kalabalığın arasına dalan aracı uçan tekme atarak durdurdu

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan ve ülkenin en meşhur meydanı olan İskenderbey Meydanı’na 32 yaşındaki Arben Mema isimli şahıs aracı ile daldı.

ARACI UÇAN TEKME ATARAK DURDURDU

Araç trafiğine kapalı olan meydanda bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşarken, birçok vatandaş ise aracı durdurmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden her seferinde kurtulmayı başaran sürücüyü, 22 yaşındaki Klodian Elqeni isimli genç uçan tekme atarak durdurdu.

Uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilen sürücü, etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

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TERÖR SALDIRISI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Olayın ardından kahraman ilan edilen Elqeni, olayın bir terör saldırısı olduğunu sandığını ve kendini değil, halkı düşünerek hareket ettiğini ifade etti.

BAŞBAKAN KAHRAMAN ETİKETİ İLE PAYLAŞTI

Başbakan Edi Rama sosyal medya üzerinden genç kahraman Elqeni ile görüştüğünü duyurarak, Elqeni ve ona yardım eden kişi ile beraber çekildiği fotoğrafı “kahraman” etiketi ile paylaştı. (İHA)


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