Arnavutluk'ta geleneksel Türk tatlıları tanıtıldı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Arnavutluk-Türkiye Ticaret Sanayi Odası (ATTSO) iş birliğinde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Osmanlı ve Geleneksel Türk Tatlıları Mutfak Atölyesi" düzenlendi. Dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir'in katılımıyla düzenlenen atölyeye Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, eşi Ayşegül Erdal Yörük, ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Başkanı Özlem Kal, Arnavutluk milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayşegül Erdal Yörük, burada yaptığı konuşmada, kadim Türk medeniyetinin içinde önemli yeri bulunan ve mutfak kültürlerinin vazgeçilmezi olarak nitelendirilen geleneksel tatlıları misafirlere tanıtmak için bir arada olduklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Anadolu’nun kültürel değerlerinin evrensel düzleme taşınması yönündeki öncü çalışmalarından ilham aldıklarını dile getiren Yörük, "2018 yılından bu yana gastro-diplomasi etkinliklerimiz kapsamında ortak mutfak kültürümüzü ve değerlerimizi Arnavut kardeşlerimize yeniden hatırlatmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yörük, Demir'in sadece ünlü bir şef değil aynı zamanda yerli tohum, gıda güvenliği ve dezavantajlı kadınların desteklenmesine ilişkin önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye çalışan yorulmaz bir girişimci olduğunu kaydetti. Türk mutfağı ile Balkan mutfaklarının birbirini etkilediğini belirten Yörük, "Bir karşılıklı kültür alışverişi yaşanmıştır. Ortak tarihimiz ve dostluk bağlarımızın 14. yüzyıla uzandığı Arnavutluk’la da iç içe geçmiş ortak bir mutfak kültürümüz ve zenginliğimiz bulunmaktadır." dedi. Yörük, elbasan tava, Arnavut ciğeri, pırasalı börek, büryan, yaprak sarma, baklava, şekerpare, tulumba, revani ve helva gibi ortak lezzetler bulunduğunu söyledi. - "Türkiye’nin yemekleri konusunda elçi olmaktan gurur duyuyorum" Demir de Türkiye’nin yemekleri konusunda elçi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Büyükelçi Yörük ile eşinin davetlisi olarak ikinci kez Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. Türkiye'nin çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Gastronominin bir diplomasi olduğunu düşünüyoruz. Gastro-diplomasi ile kurulan ülkeler arası ilişkilerin çok kalıcı ve uzun olduğunu düşünüyoruz. Gastronominin iyileştirici ve bütünleştirici gücü olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.