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Artık domates suyu üzerinde küf görmeyeceksiniz! Domatesleri alın ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kış vakti tam yemek yapacağımız sırada elinize aldığınız domates suyu kavanozunun içinde küf biriktiğini görmek hepimizin moralini bozar. Peki, yazdan özene bezene hazırladığımız bu organik ürünlerin ziyan olmaması için yapılabilecek bir şey yok mu? İşte domates sularının küflenmesini önleyerek emekleri boşa çıkarmayan yöntemler...

Artık domates suyu üzerinde küf görmeyeceksiniz! Domatesleri alın ve...

Yaz aylarının sonuna doğru evlerde kışlık yiyecek hazırlıkları yapılmaya başlanır. Salçalar, tarhanalar, domates sosları... Hepsi kışın nispeten verimsiz günlerinde ev yapımı, taze ve doğal ürünler tüketebilmek için yapılan şeyler. Çoğu da aslında oldukça emek isteyen işler. Fakat hem yapım hem de depolama aşamasında gözden kaçan bazı noktalar olduğunda, özellikle domates suyu gibi ürünler, çok çabuk küfleniyor. Ama artık bu konuyu dert etmenize gerek yok. Sizler için hazırladığımız 7 ipucunu uygulayarak küflenme problemine son verebilirsiniz!

1. KAVANOZLARI İYİCE TEMİZLEYİN

Domates sularını koyacağınız kavanozları güzelce temizlemelisiniz. Çünkü kavanoz içerisinde kalan artıklar ve organizmalar temizlenmezse, domates suyunun bozulmasına ve küflenmesine sebep olur. Bu aşamada hem kavanozları hem de kapakları kaynatarak steril hale getirebilirsiniz.

2. DOMATESLERİ GÜZELCE TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Domatesin kabuğunu soyunca üzerindeki kir gidiyor diye düşünmeyin. Kabuk üstünde kalan parçalar siz domatesleri soyarken iç kısımlara bulaşabilir. Bu da yapacağınız sosun çabucak küflenmesine sebep olur. Bu nedenle sos yaparken kullanacağınız domatesleri tek tek ovalayarak güzelce yıkayın.

3. TUZ KOYMAYI UNUTMAYIN

Bir şeyi kavanozda uzun süre saklamayı düşünüyorsanız, tuz sizin en yakın arkadaşınız olacak demektir. Bu nedenle salça ve domates suyu yaparken tuz koymayı asla ihmal etmemelisiniz. Çünkü tuz ürünleri pişirir ve bozulmasını engeller. Tabii bu aşamada miktarı iyi ayarlayın. Damak tadınıza uygun bir miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Tuzu kaçırmamak için azar azar ilave edin ve her eklemeden sonra sosu tadın.

4. ASLA KİRLİ KAŞIK KULLANMAYIN

Domates suyunu yaparken ya da kavanozlara yerleştirirken kullandığınız kaşıklar da steril olmalı. Hatta bu kaşıkları da kaynatabilirsiniz. Tabii bu noktada özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da sosu tadarken kullandığınız kaşığı domates suyunun içine tekrar sokmamak. Aksi halde tükürük bezlerindeki organizmalar domates suyuna bulaşır.

5. DOMATES SUYUNUN ÜZERİNDE ZEYTİNYAĞI DÖKÜN

Hazırlayıp kavanozlara yerleştirdiğiniz sosların üzerini örtecek kadar zeytinyağı dökerek, domates suyunun havayla temasını önleyebilirsiniz. Bu yöntemi kavanozu açtıktan sonraki saklama adımlarında da uygulayabilirsiniz. Havayla teması kesilen domates suyu üzerinde küf oluşmayacaktır.

6. KAVANOZU SIKI SIKI KAPATIN

Domates suyu ve salça gibi ürünlerin küflenmesinin en büyük sebebi, hava temasıdır. Bu nedenle kavanozların kapaklarını sıkı sıkıya kapattığınızdan emin olmalısınız. Böylede hava akışını tamamen kesebilirsiniz.

7. SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

Hazırladığınız kavanozları kuru, serin ve kesinlikle güneş görmeyen bir yerde muhafaza etmelisiniz. Domates soslarını buz kalıplarına koyarak derin dondurucuda da saklayabilirsiniz.

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