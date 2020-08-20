Artık domates suyu üzerinde küf görmeyeceksiniz! Domatesleri alın ve...

Yaz aylarının sonuna doğru evlerde kışlık yiyecek hazırlıkları yapılmaya başlanır. Salçalar, tarhanalar, domates sosları... Hepsi kışın nispeten verimsiz günlerinde ev yapımı, taze ve doğal ürünler tüketebilmek için yapılan şeyler. Çoğu da aslında oldukça emek isteyen işler. Fakat hem yapım hem de depolama aşamasında gözden kaçan bazı noktalar olduğunda, özellikle domates suyu gibi ürünler, çok çabuk küfleniyor. Ama artık bu konuyu dert etmenize gerek yok. Sizler için hazırladığımız 7 ipucunu uygulayarak küflenme problemine son verebilirsiniz!

1. KAVANOZLARI İYİCE TEMİZLEYİN

Domates sularını koyacağınız kavanozları güzelce temizlemelisiniz. Çünkü kavanoz içerisinde kalan artıklar ve organizmalar temizlenmezse, domates suyunun bozulmasına ve küflenmesine sebep olur. Bu aşamada hem kavanozları hem de kapakları kaynatarak steril hale getirebilirsiniz.

2. DOMATESLERİ GÜZELCE TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Domatesin kabuğunu soyunca üzerindeki kir gidiyor diye düşünmeyin. Kabuk üstünde kalan parçalar siz domatesleri soyarken iç kısımlara bulaşabilir. Bu da yapacağınız sosun çabucak küflenmesine sebep olur. Bu nedenle sos yaparken kullanacağınız domatesleri tek tek ovalayarak güzelce yıkayın.