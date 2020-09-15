Artık saatler kaldı: Apple, Time Flies etkinliğinde neler tanıtacak?

Eylül ayı birçok kişi için yeni bir Apple etkinliği, bu da yeni bir iPhone demek. Fakat öngörüler, 2021'de Apple'ın en büyük kozu olacak iPhone 12'nin bu geleneği bozacağını gösteriyor. Gerek Apple'a yakın kaynaklar, gerek Ming-Chi Kuo gerekse de Jon Prosser, Apple'ın eylül ayında iPhone 12'yi tanıtmayacağını söylüyor. Bunun gerekçesi ise koronavirüs. APPLE ETKİNLİĞİNE GİDEN SÜRECİN HİKAYESİ İddialara göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle üretim sürecinde yaşanan aksaklıklar, iPhone 12'nin ertelenmesini gerektirdi ve Apple iPhone 12 tanıtımını ekim ayına bıraktı. Fakat her iddia tartışmaları daha da alevlendirdi. Bir kesim iPhone 12'nin her zaman olduğu gibi eylül ayında tanıtılacağını fakat daha geç satışa çıkacağını söyledi. Yukarıda adını saydığımız sızıntı kaynakları ise iddialarının arkasındaydı. Derken Apple, geçtiğimiz hafta 15 Eylül 2020'de lacivert temalı, 'Time Flies' (Zaman uçuyor) sloganlı Apple etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu kez oklar, tekrar analistlere döndü. Birçoğu iPhone 12'nin ekim ayında tanıtılacağına dair iddialarını yineleyerek, Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12 dışında birçok ürün tanıtacağını belirtti. Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman da bu iddiaların arkasındaki isimlerden biri oldu. Peki etkinlikte iPhone 12 tanıtılmayacaksa, neler tanıtacak?

APPLE WATCH SERİES 6 Apple Watch Series 6 ile 15 Eylül 2020 Apple etkinliğinde karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Sızıntılara göre yeni akıllı saat Apple Watch Series 6 daha gelişmiş sağlık özellikleri sunacak. Buna bağlı olarak Apple Watch 6, kandaki oksijen değerini ölçebilecek ve daha hassas bir uyku takibi sunacak. Ayrıca diğer bir öngörü ise mavi veya lacivert bir renk seçeneğinin Apple Watch Series 6'ya eklenmesi. Bu da Apple'ın etkinliğin tanıtımında neden mavi tema kullandığını açıklıyor. Ayrıca etkinlikte daha uygun fiyatlı, Apple Watch Series 3/4 ile aynı tasarıma sahip bir Apple Watch SE modelinin de tanıtılması muhtemel görünüyor. Zira sızıntı kaynaklarının iddiası bu yönde. iPAD AİR Apple iPad Air'i en son geçtiğimiz yıl yeniledi. Bu yıl Apple'dan yeni bir iPad Air modeli tanıtmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu tabletin bugünkü etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor. Daha önce iPad Air'a ait olduğu söylenen bir kullanım kılavuzu ortaya çıkmıştı. O kılavuzda iPad Air'in bazı özellikleri yer alıyordu. iPad Air'in beklenen özellikleri ise şöyle: