Artık saatler kaldı: Apple, Time Flies etkinliğinde neler tanıtacak?

Eylül ayı birçok kişi için yeni bir Apple etkinliği, bu da yeni bir iPhone demek. Fakat öngörüler, 2021'de Apple'ın en büyük kozu olacak iPhone 12'nin bu geleneği bozacağını gösteriyor. Gerek Apple'a yakın kaynaklar, gerek Ming-Chi Kuo gerekse de Jon Prosser, Apple'ın eylül ayında iPhone 12'yi tanıtmayacağını söylüyor. Bunun gerekçesi ise koronavirüs.
İddialara göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle üretim sürecinde yaşanan aksaklıklar, iPhone 12'nin ertelenmesini gerektirdi ve Apple iPhone 12 tanıtımını ekim ayına bıraktı. Fakat her iddia tartışmaları daha da alevlendirdi. Bir kesim iPhone 12'nin her zaman olduğu gibi eylül ayında tanıtılacağını fakat daha geç satışa çıkacağını söyledi. Yukarıda adını saydığımız sızıntı kaynakları ise iddialarının arkasındaydı. Derken Apple, geçtiğimiz hafta 15 Eylül 2020'de lacivert temalı, 'Time Flies' (Zaman uçuyor) sloganlı Apple etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu kez oklar, tekrar analistlere döndü. Birçoğu iPhone 12'nin ekim ayında tanıtılacağına dair iddialarını yineleyerek, Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12 dışında birçok ürün tanıtacağını belirtti. Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman da bu iddiaların arkasındaki isimlerden biri oldu. Peki etkinlikte iPhone 12 tanıtılmayacaksa, neler tanıtacak?
Apple Watch Series 6 ile 15 Eylül 2020 Apple etkinliğinde karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Sızıntılara göre yeni akıllı saat Apple Watch Series 6 daha gelişmiş sağlık özellikleri sunacak. Buna bağlı olarak Apple Watch 6, kandaki oksijen değerini ölçebilecek ve daha hassas bir uyku takibi sunacak. Ayrıca diğer bir öngörü ise mavi veya lacivert bir renk seçeneğinin Apple Watch Series 6'ya eklenmesi. Bu da Apple'ın etkinliğin tanıtımında neden mavi tema kullandığını açıklıyor. Ayrıca etkinlikte daha uygun fiyatlı, Apple Watch Series 3/4 ile aynı tasarıma sahip bir Apple Watch SE modelinin de tanıtılması muhtemel görünüyor. Zira sızıntı kaynaklarının iddiası bu yönde.
Apple iPad Air'i en son geçtiğimiz yıl yeniledi. Bu yıl Apple'dan yeni bir iPad Air modeli tanıtmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu tabletin bugünkü etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor. Daha önce iPad Air'a ait olduğu söylenen bir kullanım kılavuzu ortaya çıkmıştı. O kılavuzda iPad Air'in bazı özellikleri yer alıyordu. iPad Air'in beklenen özellikleri ise şöyle:
Apple'ın AirTags adında konum takip cihazı üreteceği bir süredir konuşuluyor. AirPower üretiminden vazgeçen Cupertinolu firmanın AirTags ile kullanıcılarına yeni bir çözüm sunacağı söyleniyor. Ünlü Apple analisti Jon Prosser ise AirTags'in videosunu gördüğünü iddia ederek, Apple'ın yeni konum takip cihazının fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki cihaz söylenildiği kadarıyla takip edilmesi istenilen nesneye yapıştırılarak doğru konum takibi yapabilecek.
Apple HomePod akıllı hoparlörü ülkemizde maalesef ki satılmıyor. Ancak bu HomePod'un ilgi görmediği anlamına gelmiyor. Özellikle ABD'de Amazon Echo ile sıkı bir rekabete giren Apple HomePod, rekabeti bir tık daha arttırmak için daha küçük bir versiyonuyla gelebilir deniliyor. Bu yüzden etkinliğe dair beklentilerimize küçük bir HomePod'u da eklememiz mümkün.
Apple etkinliğinde iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 67 ve MacOS Big Sur güncellemelerinin yayınlanacağı tarihin duyurulması olası. Hatta kesin gibi. Bunun dışında etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile tanışmazsak, iPhone 12'nin tanıtım tarihiyle karşılaşabiliriz.
Apple Time Flies etkinliği, Apple YouTube kanalından ve apple.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Apple'ın YouTube yayınına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Etkinlik başlar başlamaz biz yine burada olacak ve Apple'ın yeni ürünlerini detaylarıyla sizlere aktaracağız.
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