HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Artık saatler kaldı: Apple, Time Flies etkinliğinde neler tanıtacak?

Artık saatler kaldı: Apple, Time Flies etkinliğinde neler tanıtacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Apple, bu akşam düzenleyeceği 15 Eylül 2020 Apple etkinliğinde yeni ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak. iPhone 12'den Apple Watch Series 6'ya; Yeni iPad Air'den Airtags'e birçok ürünün etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Peki bugüne kadar yaşanan gelişmeler Apple'ın bu akşam neler tanıtacağını söylüyor? İşte derlemelerle Bu akşam tanıtılması beklenen Apple ürünleri...

Artık saatler kaldı: Apple, Time Flies etkinliğinde neler tanıtacak?

Eylül ayı birçok kişi için yeni bir Apple etkinliği, bu da yeni bir iPhone demek. Fakat öngörüler, 2021'de Apple'ın en büyük kozu olacak iPhone 12'nin bu geleneği bozacağını gösteriyor. Gerek Apple'a yakın kaynaklar, gerek Ming-Chi Kuo gerekse de Jon Prosser, Apple'ın eylül ayında iPhone 12'yi tanıtmayacağını söylüyor. Bunun gerekçesi ise koronavirüs.

Apple etkinliği iPhone 12

APPLE ETKİNLİĞİNE GİDEN SÜRECİN HİKAYESİ

İddialara göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle üretim sürecinde yaşanan aksaklıklar, iPhone 12'nin ertelenmesini gerektirdi ve Apple iPhone 12 tanıtımını ekim ayına bıraktı. Fakat her iddia tartışmaları daha da alevlendirdi. Bir kesim iPhone 12'nin her zaman olduğu gibi eylül ayında tanıtılacağını fakat daha geç satışa çıkacağını söyledi. Yukarıda adını saydığımız sızıntı kaynakları ise iddialarının arkasındaydı. Derken Apple, geçtiğimiz hafta 15 Eylül 2020'de lacivert temalı, 'Time Flies' (Zaman uçuyor) sloganlı Apple etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu kez oklar, tekrar analistlere döndü. Birçoğu iPhone 12'nin ekim ayında tanıtılacağına dair iddialarını yineleyerek, Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12 dışında birçok ürün tanıtacağını belirtti. Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman da bu iddiaların arkasındaki isimlerden biri oldu. Peki etkinlikte iPhone 12 tanıtılmayacaksa, neler tanıtacak?

APPLE WATCH SERİES 6

Apple Watch Series 6 ile 15 Eylül 2020 Apple etkinliğinde karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Sızıntılara göre yeni akıllı saat Apple Watch Series 6 daha gelişmiş sağlık özellikleri sunacak. Buna bağlı olarak Apple Watch 6, kandaki oksijen değerini ölçebilecek ve daha hassas bir uyku takibi sunacak. Ayrıca diğer bir öngörü ise mavi veya lacivert bir renk seçeneğinin Apple Watch Series 6'ya eklenmesi. Bu da Apple'ın etkinliğin tanıtımında neden mavi tema kullandığını açıklıyor. Ayrıca etkinlikte daha uygun fiyatlı, Apple Watch Series 3/4 ile aynı tasarıma sahip bir Apple Watch SE modelinin de tanıtılması muhtemel görünüyor. Zira sızıntı kaynaklarının iddiası bu yönde.

Apple Watch Series 6

iPAD AİR

Apple iPad Air'i en son geçtiğimiz yıl yeniledi. Bu yıl Apple'dan yeni bir iPad Air modeli tanıtmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu tabletin bugünkü etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor. Daha önce iPad Air'a ait olduğu söylenen bir kullanım kılavuzu ortaya çıkmıştı. O kılavuzda iPad Air'in bazı özellikleri yer alıyordu. iPad Air'in beklenen özellikleri ise şöyle:

  • 10,8 inç büyüklüğünde ekran
  • Güç tuşuna entegre edilmiş veya ekran altına alınmış parmak izi sensörü
  • Apple A14X işlemcisi
  • USB Type-C
  • Çift hoparlör
  • Face ID

iPad Air

AİRTAGS

Apple'ın AirTags adında konum takip cihazı üreteceği bir süredir konuşuluyor. AirPower üretiminden vazgeçen Cupertinolu firmanın AirTags ile kullanıcılarına yeni bir çözüm sunacağı söyleniyor. Ünlü Apple analisti Jon Prosser ise AirTags'in videosunu gördüğünü iddia ederek, Apple'ın yeni konum takip cihazının fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki cihaz söylenildiği kadarıyla takip edilmesi istenilen nesneye yapıştırılarak doğru konum takibi yapabilecek.

AirTags

HOMEPOD

Apple HomePod akıllı hoparlörü ülkemizde maalesef ki satılmıyor. Ancak bu HomePod'un ilgi görmediği anlamına gelmiyor. Özellikle ABD'de Amazon Echo ile sıkı bir rekabete giren Apple HomePod, rekabeti bir tık daha arttırmak için daha küçük bir versiyonuyla gelebilir deniliyor. Bu yüzden etkinliğe dair beklentilerimize küçük bir HomePod'u da eklememiz mümkün.

HomePod

TANITILMASI BEKLENEN DİĞER APPLE ÜRÜNLERİ İSE ŞÖYLE:

  • iPad 8
  • AirPods Studio
  • Apple işlemcili ilk MacBook
  • Apple One

    İOS 14 VE FAZLASI

    Apple etkinliğinde iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 67 ve MacOS Big Sur güncellemelerinin yayınlanacağı tarihin duyurulması olası. Hatta kesin gibi. Bunun dışında etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile tanışmazsak, iPhone 12'nin tanıtım tarihiyle karşılaşabiliriz.

iOs 14 tamamı

APPLE EYLÜL ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple Time Flies etkinliği, Apple YouTube kanalından ve apple.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Apple'ın YouTube yayınına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Etkinlik başlar başlamaz biz yine burada olacak ve Apple'ın yeni ürünlerini detaylarıyla sizlere aktaracağız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Amazon'un yeni servisi Türkiye'de! İşte abonelik ücretiAmazon'un yeni servisi Türkiye'de! İşte abonelik ücreti
Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatıyla ön planda: Redmi 9i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Fiyatıyla iddialı cep dostu telefon tanıtıldı!
Siber korsanlar koronavirüs aşı çalışmalarını hedef aldı!
Koronavirüs aşısına siber tehdit!
Apple Store Türkiye, Apple etkinliği öncesi hazırlıklara başladı!
Apple mağazasını satışa kapattı!
Bu flört uygulaması sadece sesli mesajla çalışıyor!
Bu flört uygulaması sadece sesli mesajla çalışıyor!
LG Wing ile bitmedi: LG'den sıra dışı tasarıma sahip bir telefon daha geliyor!
LG'den sıra dışı tasarıma sahip bir telefon daha geliyor!
Amazon Prime Türkiye'ye geldi! İşte Amazon Prime'ın Türkiye fiyatı
Amazon'un yeni servisi Türkiye'de! İşte abonelik ücreti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.