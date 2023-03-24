Artvin'de çay fabrikasında yangın! Kuru çay paketlerini sardı... Milyonlarca liralık maddi hasar

Artvin'de çay fabrikasında yangın çıktı! Sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasının kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı. Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

MİLYONLARCA LİRALIK MADDİ HASAR

Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

ARTVİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Artvin Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AFAD koordinesinde tüm ekiplerin yangın bölgesine sevk edildiğini, yangında şu ana kadar bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu. (İHA/AA)



