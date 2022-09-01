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ASELSAN üretti, TEKNOFEST'te görücüye çıktı! İşte 'böcek İHA'

01.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca teknolojik ürünün sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ'de böcek İHA'da sahne aldı. ASELSAN'ın, "mini/nano İHA" çalışmaları kapsamında geliştirdiği "çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizması" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi. Öte yandan böcek İHA sayesinde, keşif gözetleme görevleri yapılması hedefleniyor.

ASELSAN üretti, TEKNOFEST'te görücüye çıktı! İşte 'böcek İHA'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Birçok kurumun yer aldığı festivalde ASELSAN, geliştirdiği teknolojiler ve çocuklara yönelik aktivitelerle yer alıyor.

"BÖCEK İHA" SERGİLENDİ

ASELSAN'ın "böcek İHA" olarak da adlandırılan "mini/nano İHA" çalışmalarına yönelik teknoloji gösterimi de festivalde sergileniyor.

"Çırpan kanatlı mini İHA kanat çırpma mekanizması" ASELSAN ziyaretçilerinden ilgi görüyor. Geliştirilmesi ve tasarlanması tümüyle ASELSAN imzasını taşıyan mekanizma, sinek kuşu tipi çırpan kanatlı mini hava araçları için geliştirildi. AR-GE aşamasındaki proje sonunda düşük fark edilebilirlik özelliğine sahip, çırpan kanatlı insansız hava araçlarıyla keşif gözetleme görevleri yapılması hedefleniyor.

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NANO İHA TEORİDEN ÜRÜNE

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, bu sene TEKNOFEST'in Karadeniz'in çeşitli illerinde yapılan yarışmalarla Samsun'daki finallere geldiğini söyledi.

Yarışmaların bu yıl 16 ile yayıldığını, 600 binden fazla yarışmacının katılım sağladığını belirten Görgün, 40 alanda 92 yarışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Görgün, festivale inanılmaz bir ilgi olduğunu, her yaş kesiminden insanı alanda görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Okul öncesinden emeklilik çağındaki vatandaşlarımıza kadar ilgi çok fazla. Teknolojiye merak, sorulan sorular ve sorunun soruluş şeklinden ilgiyi çok net anlayabiliyorsunuz. Toplumumuzun savunma sanayisini, teknolojiyi, bütün gelişmeleri takip ettiğini ve böyle bir platformun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz." dedi.

Yarışma alanları, firma stantlarındaki aktivitelerle dolu dolu bir TEKNOFEST gerçekleştirildiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN standında da 50 ürün sergilediklerini bildirdi.

Görgün, sağlık teknolojilerindeki ürünleri, insansız kara aracı Aslan gibi bir dizi teknolojiyi tanıttıklarını belirterek, ilk kez sergilenen ya da önceki fuarlarda ilgi odağı olan ürünlerle TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldıklarını ifade etti.

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Nano İHA konusunda teori geliştirme ve ürünleştirme gayretleri olduğunu dile getiren Görgün, bu konuda geldikleri aşamayı da ortaya koyduklarını söyledi. Görgün, şöyle konuştu:

"Hedeflerimiz büyük. Spesifik olarak nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şu anda paylaşmayayım. Çünkü teorisinden başladığımız, ilk uygulamasını geliştirdiğimiz ve bunların bir kısmını sergilediğimiz ürünler. Bunlarla ilgili sensörleri ve bunun için oluşturduğumuz küçük platformları, ürettiğimiz tüm algılayıcı sistemleri bu boyuta sığdırabilecek çalışmalarla devam edeceğiz. Böyle olduğunda kullanım alanları çok farklılaşabilecek. ASELSAN'da sektör başkanlıklarımızın altındaki AR-GE merkezimizin dışında genel AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığımızın çalıştığı alanlardan bir tanesi."

YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE TEKNOLOJİ FESTİVALİNE

Haluk Görgün, ASELSAN'ın Samsun'da yürüttüğü "akıllı şehircilik" uygulamalarına ilişkin soruya karşılık, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bu yönde çalıştıklarını, ASELSAN ve TEMSA iş birliğinde üretilen elektrikli otobüslerin şehirde kullanıldığını belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"Otobüsler TEKNOFEST boyunca yoğun şekilde kullanılıyor. Hem halkın hem yerel yönetimin memnuniyetini arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bununla birlikte Samsun'da akıllı kavşak yönetimi, akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili çalışmalarımız var, onları da zaman içinde devreye alıyor olacağız, trafik, kavşak yönetimi kısımları devrede. Bu anlamda Samsun'da bulunmak, bunları tecrübe etmek de bizim için kıymetli." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan Teknofest İnsansız Hava Aracı (İHA)
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