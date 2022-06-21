Asetonum bitti ojelerimi çıkaramıyorum derdine son! Asetonsuz oje çıkarmak için çok basit yöntemler

Ojeli eller her zaman daha bakımlı dursa da tırnak bakımı için ojeleri sık sık değiştirmek gerekiyor. Ojelerimizi çıkarırken kullandığımız asetonların evde kalmaması sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Kadınlar asetonsuz oje çıkaramayacağını düşünüyor. Ancak bu konuda yanılıyorlar. Evde bulunan malzemeler ile ojenizi asetonsuz bir şekilde kolayca çıkarabilirsiniz.

DİŞ MACUNU

Aseton olmadan oje çıkarmanın en kestirme yolu diş macunuyla çıkarmak. Çünkü diş macunu içinde Etil asetat bulunuyor. Asetonlarda yer alan bu içerik sayesinde diş macununu da aseton gibi kullanabilirsiniz. Diş macununu önce bir pamuğa sürün ve tırnaklarınızı ovalayarak temizleyin.

KABARTMA TOZU

Doğal bir şekilde tırnağını temizlemek ve ojeden kurtulmak istiyorsanız kabartma tozu kullanmanı öneririz. Kabartma tozunu önde tırnaklarınıza uygulayın. Daha sonra ıslak pamukla ojenizi temizlemeyi deneyin. Bu yöntem doğal olduğu için ilk seferde kusursuz sonuç vermez. Ojeniz tamamen çıkana kadar kabartma tozunu yenileyerek devam etmelisiniz.

DEODORANT

Aseton yerine ne kullanılır? Evet, deodorant ile ojenizi pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sprey formdaki deodorantını tırnaklarınızın üzerine uygulayın ve pamukla ovalayarak ojenizi çıkarın. Deodorant ile oje çıkarma tekniği ilk seferde kusursuz temizlik sağlamaz. Birkaç kere deodorant sıkmak ve pamukla ovalamak gerekebilir.

BEYAZ SİRKE VE LİMON

Ev temizliğinde de sık sık kullanılan beyaz sirke ve limon ikilisi oje çıkarmak için de işe yarıyor. Evde aseton nasıl yapılır? Bir yemek kaşığı beyaz sirke ve bir limon suyunu karıştırın. Bu karışıma pamuğu batırın ve ojenizi silmeye başlayın. İlk adımda zorlansanız da birkaç uygulama sonrasında ojelerinizin kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz.

OJE

Tırnaklarınızı tamamen temizlemek istediğinizde ya da var olan ojeyi silerek yeni bir renge geçmeyi düşündüğünüzde asetonunuz bitmişse endişeye gerek yok! Hemen ojeli tırnaklarınızın üzerine bir kat daha oje sürün ve ıslak mendil yardımıyla tamamen silin. Tırnaklarınızın tertemiz olduğunu fark edeceksiniz.



