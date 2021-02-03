Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

MHP Milletvekili Muhhittin Taşdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özel bir hastanede tedavisi süren Taşdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taşdoğan, mesajında, "Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

Taşdoğan, Gaziantep’te 14 Ocak’ta başlayan aşılamalar kapsamında Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde ilk doz koronavirüs aşısını yaptırmıştı. Taşdoğan, aşı olduktan yaklaşık 19 gün sonra koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Öte yandan uzmanlar, aşının ikinci dozdan ortalama 10 gün sonra korumaya başladığını belirtmiş, bu süreden daha önce virüsle karşılaşanların enfeksiyona yakalanabileceğini duyurmuştu. (İHA)





