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  4. 'Aşığım' dedi, aşkına karşılık bulamayınca sokağı kana buladı! Katil komşu yakalandı

'Aşığım' dedi, aşkına karşılık bulamayınca sokağı kana buladı! Katil komşu yakalandı

13.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de 1 Ekim'de meydana gelen korkunç olayda aşkına karşılık göremeyince Aysel Kübra Yılmaz'ı ağır yaralayan, annesi Hacer Yılmaz'ı da öldüren Serdar A., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirlendi.

'Aşığım' dedi, aşkına karşılık bulamayınca sokağı kana buladı! Katil komşu yakalandı

İstanbul Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, 1 Ekim Cumartasi saat 00.22'de meydana gelen olayda, Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Ard arda tetiğe basan şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Hacer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

ŞÜPHELİ SAPLANTILI AŞIK KOMŞU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı olarak hastanede tedavi gören Aysel Kübra Yılmaz'la yaptıkları görüşmede olayın komşuları Serdar A.(42) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a saplantılı halde aşık olduğu ancak, karşılık göremeyince zaman zaman sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Aysel Kübra Yılmaz'ın şikayeti üzerine Serdar A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

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POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Polis yaptığı soruşturma sonucunda şüphelinin olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Saklandığı eve düzenlenen operasyonda şüpheli Serdar A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirlenirken. sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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