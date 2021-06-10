HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşılamada yeni gelişme! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Pazartesi başlıyor

Aşılamada yeni gelişme! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Pazartesi başlıyor

10.06.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı programında dahil edileceğini açıkladı.

Aşılamada yeni gelişme! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Pazartesi başlıyor

Koronavirüs aşılaması Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor. Pandemiyle mücadele en önemli silah olarak gösterilen aşıyla ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladı.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bakan Koca, "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalarSon dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

AŞILAMADA SON DURUM

10 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 31 milyon 809 bin 323, 1. doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 403 bin 581, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 405 bin 742 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İstanbul genelinde denetim: 411 kişi yakalandıİstanbul genelinde denetim: 411 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.