Aşılamada yeni gelişme! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Pazartesi başlıyor

Koronavirüs aşılaması Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor. Pandemiyle mücadele en önemli silah olarak gösterilen aşıyla ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladı.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bakan Koca, "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

10 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 31 milyon 809 bin 323, 1. doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 403 bin 581, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 405 bin 742 oldu.

