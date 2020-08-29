Asılan Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik için dün İstanbul Barosu önünde bir uğurlama programı düzenlendi. Timtik'in cenazesinin baro önüne getirilmesine izin verilmezken İstanbul Baros'nun balkonundan sarkıtılan Timtik'in fotoğrafı tartışma yarattı.

SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Barosu binasına Avukat Ebru Timtik'in posterinin asılmasına sert tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İstanbul Barosu binasındaki Ebru Timtik'in fotoğrafının olduğu poster, daha sonra kaldırıldı ve binaya Türk bayrağı asıldı.

İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Barosu ise bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi. Açıklamada Ebru Timtik'in posterinin “baro görevlilerine rağmen” Müdür Yardımcısının odasına girilerek asıldığı, iddia edildiği gibi güvenlik güçleri tarafından değil yine baro yönetimi tarafından indirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca baro binasındaki Türk bayrağının da bu noktadaki tavrının işareti olarak binaya çekildiği belirtildi.