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  4. Aşırı hız yapan otomobil sürücüsünün çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hız yapan otomobil sürücüsünün çarptığı polis havada taklalar attı

07.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da polis memuru tarafından durdurulmak istenen aşırı hızlı otomobil sürücüsü polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan polis memuru, metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bulunan otoyol gişelerinde aşırı hızlı olan otomobil sürücüsü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polis memuru, çarpmanın etkisi ile havada taklalar atarak, metrelerce yüksekten yere çakıldı.

YAKALANDI

Olayda ağır yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, kaçmaya çalışan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Aracın polise çarptığı anlar ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

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polis Pakistan

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