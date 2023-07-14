Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavuruyor! İtalya'da kırmızı, Fransa'da turuncu alarm verildi! Sıcaklık 48 dereceye ulaşacak

Aşırı sıcak hava dalgası Avrupa ülkeleri de etkisi altında aldı. İtalya'nın başkenti Roma'da bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu boyunca ülkenin bazı bölgelerinde 45 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hafta başından beri etkili olan aşırı sıcak havanın, meteorolojik veriler doğrultusunda hafta sonu etkisini daha da artıracağına dikkat çekildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Açıklamada, cumartesi günü için 15 ve pazar günü için 16 kentte "kırmızı" alarm verildiği bildirildi."Kırmızı" kodla alarm verilen kentler arasında başkent Roma'nın yanı sıra Bolonya, Floransa, Katanya, Kampobasso, Bari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo, Cagliari, Civitavecchia ve Messina yer alırken, pazar günü için bu kentlere Palermo'nun da eklendiği kaydedildi.

"TÜM HALK İÇİN BİR TEHDİT"

Açıklamada, aşırı sıcakların sadece yaşlılar, klinik açıdan savunmasız kişiler ve çocuklar için değil tüm halk için bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.



Haberde, hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının ortalamanın 12 derece üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

48 DERECEYE ULAŞACAK

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Roma’da da gün içerisinde tarihi kenti gezmeye gelen turistlerin ve işlerine gidip gelen Romalıların, sıcak hava nedeniyle zorlandığı görüldü.

Roma'da hava sıcaklıklarının yarın 37 derece olacağı, 18 Temmuz Salı günü ise 43 dereceye ulaşarak rekor kırmasının beklendiği de basına yansıdı.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) dün açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.



Bu arada Nature Medicine dergisinin hafta başında yayımladığı çalışmasında, İtalya’da 2022 yazında aşırı sıcaklar nedeniyle tahmini olarak 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

FRANSA'DA TURUNCU ALARM

Avrupa’da etkili olan sıcaklıklar sürüyor. Fransa’da sıcaklıkların ülkenin güneyindeki Provence-Alpes-Cote d’Azur bölgesinde 37 ile 40 derece, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde 35 ile 38 derece arasında değişeceği bildirildi. Fransa Meteoroloji İdaresi tarafından yapılan açıklamada 7 bölgede turuncu alarm verildi. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu da bölgede aşırı sıcak nedeniyle yangın çıkma ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduklarını açıkladı. Ülkenin Lyon kentinde de sıcaklıkların 2-3 gün içinde düşeceği belirtildi. Fransa Kamu Sağlığı Yönetimi de 60 yaş üstü kişilere zorunlu olmadığı sürece evde kalmaları uyarısında bulundu

PLAJLARA KOŞTULAR

Ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle halk plajlara koştu. Başkent Paris’te insanlar serinlemek için Seine Nehri’nde bulunan Paris Plajına akın ederek serinledi. Şezlonglarda uzanarak güneşin tadını çıkaran vatandaşlar denize girip yüzdü. Kimileri de ağaçlık alanlardaki gölgeliklere uzanarak güneşten korunmaya çalıştı.



Fransa Kamu Sağlığı Yönetimi geçen sene Covid-19 ile bağlantılı olarak aşırı sıcaklar nedeniyle de 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ülkede son 9 yılda da çoğunluğu 75 yaş üstü 35 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aşırı sıcaklar nedeniyle en fazla ölümlerin 2014 yılında olduğu ve o yıl 7 bin kişinin öldüğü açıklanmıştı.

YUNANİSTAN'DA KAFE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcak hava dalgasının hafta sonu boyunca ülkenin bazı bölgelerinde 44 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen Yunanistan'da sıcaklıklar yükselmeye başladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bunaltıcı havaya rağmen dışarıya çıkanlar ağaç gölgelerinde sıcak havadan korunmaya çalıştı. Şehirdeki kafe ve sokaklar da boş kaldı. (AA-İHA)



