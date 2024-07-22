Aşırı sıcaklara dikkat: Kalp krizi riskini 2 kar artırıyor! Özellikle o gruplar dikkat etmeli

Yurt genelinde aşırı sıcaklar hakimiyetini devam ettiriyor. Sıcak çarpması gibi rahatsızlıklara neden olan aşırı sıcak hava, kalp ve akciğer hastalığı olan kişilerde kardiyovasküler sorunları artırabilmekle beraber solunum yollarında da rahatsızlıklara yol açabiliyor. Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Servet Altay, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

SICAK HAVALARDA HASTALIK TEHLİKESİ

Sıcak havanın kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu dile getiren Altay, özellikle risk grubunda bulunan hastaların ve yaşlıların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ÖZELLİKLE BU GRUPLAR DİKKAT ETMELİ

Sıcak havaların vücudun ısı dengesini bozduğunu ve kalp sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Altay, "20 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı durumunda her bir derece sıcaklık artışında özellikle 65 yaş üstü bireyler için yüzde 2 oranında kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Sıcaklık ne kadar artarsa kalp krizini o kadar fazla görüyoruz. Bunun yanında hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Ayrıca beyin kanaması gibi olumsuzlukları görebiliyoruz. O yüzden kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar çok dikkatli olacaklar." dedi.

'BOL SIVI TÜKETİN'

Prof. Dr. Altay, sıcak havalardan korunmak için bol sıvı tüketilmesi ve yağlı gıdalardan kaçınarak hafif yemeklerle sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi. Altay, günün en sıcak saatlerinde mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. (AA)