Askerden sonra işsizlik maaşı alınır mı? Askerden döndükten sonra işsizlik maaşı alabilir miyim?

İŞKUR tarafından sunulan işsizlik ödeneği avantajının askerlik süreci ile vatani görev sonrasında nasıl alınabildiği sıkça araştırılan konular arasındadır. Yükümlüler, askerlik görevlerini tamamladıktan sonra 30 gün içerisinde işsizlik ödeneğine başvurabilir. Ancak işsizlik maaşı alan kişiler askere gittikleri zaman bu maaşta kesinti söz konusu olur.

Askerden Sonra İşsizlik Maaşı Başvurusu Yapılır Mı?

Yeni işsizlerin İŞKUR tarafından sunulan işsizlik ödeneğinin başvurularına yönelik birçok sorgulamaları vardır. İşsizlik maaşı alma hakkı olup olmadığını merak eden gruplardan biri de askerden yeni dönen kişilerdir. Dolayısıyla “Askerden geldikten sonra işsizlik maaşı alabilir miyim?” sorusu sıkça gündeme gelir.

Burada ilk olarak, işsizlik maaşı alan bir kişi askere gittiği zaman ödeneğinin kesildiği belirtilmelidir. Ancak askerden dönen bir birey, vatani görevini tamamladıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurarak işsizlik ödeneği alabilir. Dolayısıyla askerden sonra işsizlik maaşı alınması mümkündür.

Askerden Sonra İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik yükümlülerinin, askerlik dönüşünde işsizlik maaşı alma hakları bulunur. Ancak bu noktada başvuru şartlarına dikkat edilmesi gerekir. Çünkü askerden sonra işsizlik ödeneğinin alınabilmesi için İŞKUR tarafından belirlenen temel şartlara uyulmalıdır. Bunların ilki, askerlik dönüşünde 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği başvurusunun tamamlanmasıdır. Ayrıca kişilerin son 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.

Askerdeki İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Kişilerin işsizlik maaşı alırken askere gitmeleri durumunda mevcut ödenekleri kesilir. Dolayısıyla askerlik görevini yerine getirmekte olan bireyler, bu süreç bitene kadar işsizlik maaşı alamaz. Askerlik sürecince işsizlik ödeneği alamayan kişilerin, İŞKUR tarafından sunulan bu maaşa başvurabilmek için vatani görevlerini tamamlamaları gerekir.



