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"Askeri casusluk" savcısı Kılınç'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında arandığı sırada Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç katıldı. Kılınç'ın avukatı, mazeret göstererek duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Enis Parlak ile Emrah Yeman'ı tanık olarak dinledi.

Tanık beyanlarının ardından söz alan Kılınç, hakkındaki dosyanın İzmir askeri casusluk davasında görevi kötüye kullanmaktan yargılandığı Yargıtaydaki dosya ile birleştirilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yargıtaya müzekkere yazılarak birleştirmeye muvafakat edip etmeyeceklerinin sorulmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Aralık'a bıraktı.

- Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski savcı Kılınç'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan Kılınç, aralarında muvazzafların da bulunduğu 357 askere "casusluk" suçlaması yöneltmiş ve sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinden elde ettikleri bilgileri Yunanistan'a satabileceklerini iddia etmişti.

Davanın kumpas olduğunun anlaşılmasından sonra tüm sanıklar 2016'da beraat etmiş, Kılınç da 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilmişti.

"ByLock" kullandığı belirtilen tutuklu sanık Kılınç, 16 Nisan 2018'de İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yapılan denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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Askeri Casusluk dava FETÖ savcı zafer kılınç

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