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Askeri helikopter havalandı! 8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı

30.01.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 8 yaşındaki çocuk sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Başından, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da açıklama yaptı.

Askeri helikopter havalandı! 8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı

Korkunç olay, Gerger ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, başı boş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Başından, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgeye ambulans gidemeyince Diyarbakır’dan havalanan askeri helikopter Kozağaç Köyüne iniş yaptı.

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TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLİYOR

Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, helikopterle Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında helikopterden alınan Ayhan Altunbaş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede köpeğin ısırdığı bölgelere dikişlerin atılması ve müdahalelerin yapılması sonrasında Altunbaş, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. 8 yaşındaki çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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VALİ ÇUHADAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanılan olayı yakından takip ederek sürekli durum hakkında bilgiler alan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Gerger ilçemize bağlı Kozağaç köyünde köpeğin saldırması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, Diyarbakır’dan temin edilen askeri helikopterle Kozağaç’dan alınıp Adıyaman Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çocuğumuza şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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