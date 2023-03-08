Askerî kimlik kartı yenileme nasıl yapılır? Askerî kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

2005 yılından bu yana AKMER (Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı) tarafından Milli Savunma Bakanlığı’nın kuruluşunda ve kadrosunda yer alan kurumlar ile kart alma hakkı bulunan kişilere akıllı kart tedarik edilmektedir. Kartlar ile ilgili tüm işlemler AKMER tarafından takip edilmektedir.

Askerî kimlik kartı yenileme nasıl yapılır?

Emekli askerî kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra hem emekli olan hem de aktif çalışan askerî personelin yeni kimlikleri için işlem yapılabilmektedir. Kimlik yenileme sebebine bağlı olarak değişkenlik gösteren rakamın ödemesi Ziraat Bankasına yapılmış olmalıdır. Bu bankanın dekontu ile birlikte ilgili birime başvuru yapılabilmektedir.

TSK yakın kartı kaç yıl geçerli?

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli dışında yakın kartı uygulaması da bulunmaktadır. Bu uygulama kapsamında yakın kartı başvuru formu doldurularak ve gerekli ödemeler yapılacak yakın kartı sahibi olmak mümkündür. On yaşından gün almış olan ve gerekli diğer şartları yerine getiren kişiler akıllı kart sahibi olabilmektedir. Hak sahibi olan kişinin başvurusuna istinaden kart çıkartılabilmektedir. Askerî personelin yakınlarına da verilen kartın ücretsiz yenilenme süresi dört yılda bir olarak belirlenmiştir.

Askerî kimlik kartı kaç günde çıkar?

Akıllı kart ya da diğer adı ile askerî kimlik kartlarının işlem süreçleri Personel Merkez Daire Başkanlığı, asgari alay seviyesinde olan birlikle, İl Jandarma Komutanlıkları ya da askerlik şubeleri tarafından takip edilmektedir. Ödeme yapılmasının ardından gerçekleştirilen şahsen başvuru sonrasında yeni kart teslim alınabilmektedir. Herhangi bir nedene bağlı olarak akıllı kart başvurusu yapıldıktan yaklaşık on beş ya da yirmi gün içinde yeni kart teslimi yapılmaktadır.

Kayıp askerî kimlik kartı nasıl çıkarılır?

Akıllı kartın kaybolması ya da çalınması durumunda ilk yapılması gereken durumu yetkili birime bildirmek olacaktır. Kimlik Bilgisi Girmeye Yetkili Makam (KBGYM)’ye dilekçe yazarak kartın kaybolduğunu ya da çalındığını bildirmek gerekliliği bulunmaktadır. Aksi takdirde yeni verilen akıllı kartların işlemi sırasında eski kartın teslim edilmesi gerekmektedir. Sonraki adımda anlaşmalı olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’na kayıp ve çalıntı akıllı kart açıklaması ile gerekli ücret yatırılmalı ve yeni kart için beklemeden başvuru yapılmalıdır. Kayıp ya da çalıntı durumu olan askerî kimlik kartı yenileme ücreti 2023 yılı için 700 TL olarak belirtilmiştir.

Kayıp, yıpranma ya da benzeri farklı bir sebebe bağlı olarak askerî kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

Akıllı kart başvuru formu

Son bir yıl içinde çekilmiş olan iki adet biyometrik fotoğraf

Kart ücretinin yatırıldığının kanıtı olarak ödeme belgesi, dekont ya da makbuz

Askerî kimlik kartı sorgulaması nasıl yapılır?

Başvuru yapılan askerî kimlik kartı sorgulaması, akıllı kart örün sayfasında bulunan kart bilgileri sorgulama isimli menüden yapılabilmektedir. Kart başvurusunun hangi aşamada olduğu ayrıca Akıllı Kart İletişim Merkezi’nin aranması ile de takip edilebilmektedir. Başvuru sırasında ödeme belgesi teslim edilmesi gereken TSK akıllı kart ücreti hangi neden ile başvuru yapıldığına göre değişiklik göstermektedir. Dört yılda bir ücretsiz kart yenileme hakkı bulunmaktadır. Askerî öğrencilerden, şehitlerin ailelerinden, gazilerden ve ailelerinden ücret alınmamaktadır.

Ödeme yapılması söz konusu ise ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden, bankanın internet sitesinden ya da mobil uygulaması aracılığı ile yapılabilmektedir. Ödeme yapılırken kart yenileme gerekçesi bildirilmelidir.



