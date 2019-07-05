Aslan ve Yengeç burçlarında Merkür retrosu! 8 Temmuz-1 Ağustos

2019 yılının ikinci Merkür retrosu 8 Temmuz’da Türkiye saatiyle 02:14’te başlıyor. Yaklaşık üç hafta retro hareketine devam edecek olan Merkür, 1 Ağustos saat 06:57 itibariyle retro hareketini sonlandırıyor. Bu sefer yaşayacağımız Merkür retrosu biraz daha bizleri yoracağa benziyor. Öncelikle iki tutulma arasına denk gelen bu retro hareketi, geçtiğimiz Güneş tutulmasının güzelliğini bir nebze gölgeleyebilir. 2019 Temmuz Merkür retrosu 4 derece Aslan burcunda başlıyor. Fakat Aslan burcunda bitmiyor çünkü Yengeç burcuna geri dönerek orada da retroya devam ediyor. Bu sebeple retro bizi iki ya da üç konuda değil, birçok konuda etkisi altına alıyor. 19 Temmuz saat 10:06 itibariyle Yengeç burcunda retroya devam eden Merkür, bu burcun 23. derecesinde retrosunu bitiriyor. İki burçta hareketini sürdürecek olan Merkür hem aşk hayatımızla hem çocuğumuzla ilgili olan iletişimimizde sorunlar çıkartabilir. Yanlış anlaşılmalar fazlaca gündeme gelebilir. Hatta Aslan burcunda retroyken, yanlış anlamamız yetmiyor gibi bir de üste çıkmaya, agresifleşmeye başlayabiliriz. Bu üç haftalık süreçte iki kere düşünüp öyle tepki vermeliyiz. İlk duyduğumuz ya da düşündüğümüz şey doğru olmayabilir. Yine retro devam ederken ailevi konularda da sorunlar baş gösterebilir. Yeni bir ev almak ya da kiralamak doğru olmayabilir. En azından kontrat imzalarken her şeyi çok dikkatli okuyun. Sizi aldatmaya yönelik kelime oyunları olabilir. Size evi öneren kişi aslında yanlış bilgiler vererek kandırmaya çalışabilir.

Peki Merkür 4° Aslan’da başlayıp, 23° Yengeç burcuna kadar retro hareketini yaparken hangi gezegenlerle ne şekilde kontaklar kuracak hemen incelemeye başlayalım. Aslında kimlerle kontak kurmuyor diye incelesek daha kolay olabilir. Daha ilk gün retroya başladığı gibi Mars ile kavuşan Merkür, düşüncelerimizde sabit fikirli ve inatçı olmamızdan dolayı sorunlar yaratabilir. Baskıcı bir şekilde düşüncelerimizi kabul ettirmeye çalışabiliriz. Bu olmadığı zaman da sinirlerimiz gerilmeye başlayabilir. Merkür’ün oyununa gelmeyelim ve daha ilk günden gerginleşmeye başlamayalım. Özellikle partner ilişkilerinde bu sorunu yaşayabiliriz. Yine ilk günden ikinci sert kontağını kuran Merkür, bu sefer Uranüs ile etkileşimde bulunuyor. Bu görünüm agresif olabileceğimiz bugünde bir anda ağzımızdan çıkan kelimelerin hoş olmayacağını gösteriyor. Ani tepki vermeye çok açık olacağız. Zihnimiz çok bulanık olacak. Özellikle ders çalışanlar varsa bir şeyi birkaç kere okumak zorunda kalabilir. Bir şeye yoğunlaşmak, anlamak zorlaşabilir. Merkür-Uranüs kontağının Mars ile de aynı pozisyonda olması, riskli ve tehlikesi olan işlerden uzak durmamız gerektiğini gösteriyor. Kazalara açık olabiliriz. Dünyada ise toplumsal başkaldırılara şahit olabiliriz. Havalimanları, uçaklar, helikopterler de dünya gündemine oturabilir. Uzayla ilgili yapılan araştırmalarda sorunlar, kazalar yaşanabilir. Teknolojiyle ilgili büyük çapta problemler yaşayabiliriz.

21 Temmuz günü ise retro Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Bugünü dileklerinizi tutarak pozitife çevirmeniz mümkün olabilir. 25 Temmuz’da ise Merkür ve Venüs kavuşuyor. Bu kavuşum duygusal hayatınızla ilgili konularda haberler almanıza neden olabilir. Merkür retroyken asılsız haberler getirebilir. Aşk hayatınızda hemen her şeye inanmayın. Eski sevgiliden de haber gelebilir. Temmuz’un son haftası ise Merkür iki tane sabit yıldızla kontak kuruyor olacak. Bunlar Procyon ve Pollux sabit yıldızlarıdır. Procyon ile kavuşumu skandal haberlerle çalkalanacağımız bir dönem olabileceğini gösteriyor. Pollux ile kavuşumuna baktığımızda ise zihin karışıklıkları yaşayabiliriz. Karşı taraftan da dengesiz tavırlar görebiliriz. Ayrıca baba figürü bu yıldızda ön plana çıkabilir. Bazı sorunlar yaşanabilir. Her zamanki gibi klasik haline gelmiş Merkür retrosunun genel etkilerine bakalım. 8 Temmuz-1 Ağustos arası eski sevgiliden geri dönüş sinyalleri gelebilir. Ama retro aldatıcıdır sizler bunu bildiğiniz için artık hemen inanmamalısınız. Retro bitsin hala hayatınızda kalmaya niyeti varsa sizde duygularınızı belli edin. Yeni bir şeye başlamak pek uygun olmaz. Fakat hayatta erteleyemeyeceğiniz durumlar varsa en azından her şeyi çok dikkatli inceleyerek yapın. Yeni iş başvurusu yapmak iyi bir fikir olmasa da retrodan önce başvurduğunuz işten olumlu haber bu süreçte gelebilir. En önemli konulardan biri de elektronik aletlerin bozulmaya meyilli olmasıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu retro ilk günden Uranüs ile kontak kurarak zaten teknolojik konularda bizi zorlayacak. Yani bu retro elektronikleri daha da zorlayacak. Her şeyinizi yedeklemeyi unutmayın. Konumuz Merkür olunca elektronik iletişim aletleri daha da riskli oluyor. Eğitim hayatında konsantre olmak zor olabilir. Her şeyi iki kere okumak iyi olacaktır. Yolculuklarda da rötarlar yaşanabilir. Ayrıca arabaların da elektronik aksanları bu dönem sıkıntılar çıkartabilir.

Kendi küçük ama yazısı büyük olan bir Merkür retrosunu daha inceledik. Aşağıda burcunuz bu retroda hangi etkiler alıyor bulabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ 8 Temmuz Aslan burcundaki Merkür retrosu şanslı olduğunuz aşk konusunda biraz sizi etkileyebilir. Özellikle ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin, yanlış anlaşılabilir. Eski sevgiliniz ya da eşiniz geri dönebilir. 19 Temmuz itibariyle retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Evinizdeki elektronik aletlere dikkat etmelisiniz. Aile içinde sorunlar çıkabilir. Aile bireylerinin sağlık sorunlarında yardımcı olmanız gerekebilir. Duygusal olarak da karışık olacağınız bir dönemde olacaksınız. BOĞA 8 Temmuz Aslan burcundaki Merkür retrosu ailenizle ilgili konularda aksilikler yaşatabilir. Ailecek düşündüğünüz bir plan ertelenebilir. Evinizdeki teknolojik aletleri kapatarak evden çıktığınızdan emin olun. Tadilat gerektirebilecek küçük aksilikler de oluşabilir. Riskli hareketlerden kaçının. 19 Temmuz itibariyle retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Elektronik aletlerinize dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. İnsanlarla iletişim kurarken yanlış anlaşılabilirsiniz. Olaylar hiç tahmin etmediğiniz yerlere gidebilir. Bazen susmak en iyi iletişim tercihi olabilir.

İKİZLER 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda elektronik aletlerinize dikkat edin. Her şeyi yedeklediğinizden emin olun. Kardeşinizin veya akrabalarınızın sizden bir şeyler sakladığına şahit olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda hızlı kararlar vermeyin. Her şeyi iki kere kontrol edin. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. İnternet üzerinden para transferlerinde dikkatli olun. Güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yaparak risk almayın. YENGEÇ 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda maddi konularınızla ilgili dikkatli olmalısınız. İnternetten para transferi veya alışveriş yaparken dikkatli olun. Paralarınız başka hesaplara aktarılabilir. Kart bilgileriniz kopyalanabilir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Kendinizle hesaplaşmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda acaba daha farklı tepki verseniz daha mı iyi olurdu bunları düşünebilirsiniz. Ailevi bazı konularda içinize sinmeyen şeyler olabilir.

ASLAN 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda kendinizi ilgilendiren her konuda dikkatli olun. Her şeyi iki kere kontrol edin. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimi değildir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Sağlığınızla ilgili bir teşhis alırsanız farklı bir doktora daha gözükün. Yanıltıcı olabilir. Eski sevgilinizden haber alabilirsiniz. BAŞAK 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Size konulan bir teşhis varsa mutlaka ikinci bir doktora daha gözükün. Zaman zaman aklınız geçmişteki olaylara takılabilir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Arkadaş ortamınızda sizden saklanan şeyleri öğrenebilirsiniz. Herkesle özelinizi paylaşmamaya dikkat edin. Bulunduğunuz çevrede hakkınızda asılız dedikodular çıkabilir. TERAZİ 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Samimi olmadığınız kişilerin arasında her şeyi paylaşmayın. Bu dönem konuştuğunuz her şey başka kişilerin kulağına gidebilir. Dostlarınızla aranız açılabilir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. İş hayatınızda yavaş giden bir sürece girebilirsiniz. Attığınız mailler veya davetler ulaşmamış olabilir. Bu durum işlerinizi aksatabilir. Yöneticinizle aranızda fikir ayrılıkları olabilir. Hemen tepkinizi belli etmeyin. Retrodan önce başvurduğunuz bir iş varsa bu dönem geri dönüş yapabilirler.

AKREP 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda kariyer hayatınızda yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinize dair karamsar olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yön vermek, hedeflerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bunu eyleme dökmek için retronun sona ermesini beklemek iyi olacaktır. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Seyahatlerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. Akademik hayatınızda terslikler olabilir. Teslim edeceğiniz şeyler varsa son güne bırakmayın. Yurt dışı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol edin. YAY 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda seyahatlerinize dikkat etmelisiniz. Rötarlar yaşanabilir. Her yere erken gitmeyi deneyin, yolda da aksilikler olabilir. Pasaport, bavul gibi eşyalarınıza göz kulak olun. Farklı bir uçaktan bavulunuz çıkabilir. Akademik hayatınızda her şeyi iyi kontrol edin. Fark etmediğiniz büyük bir yanlış tezinizi veya sınavını etkileyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde pürüzler çıkabilir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Sizden borç isteyenler olursa kibarca geri çevirin. Bu dönem vereceğiniz borç geri gelmeyebilir. Sağlığınızla ilgili ameliyat kararı gündemde olabilir. Hemen onay vermeyin, durumunuz bu kadar ciddi olmayabilir. Retro aldatıcıdır başka bir doktora daha gözükün.

OĞLAK 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda paranıza çok dikkat etmelisiniz. Bu dönem internetten yapacağınız transferlerde veya alışverişlerde bilgileriniz kopyalanabilir. Aldığınız ürünler size gelmeyebilir. Dolandırıcılıkla uğraşabilirsiniz. Sizden borç isteyenler olursa vermeyin. Ameliyat konusu gündeminizdeyse ve bu durum acil değilse retro sonrasına ertelemeniz faydalı olacaktır. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizden sakladığı bazı gerçekler olabilir. Bundan kuşku duyabilirsiniz. Retro aldatıcıdır içinizdeki şüphelere hemen güvenmeyin. KOVA 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda, öncelikle sevgilinizi veya eşinizi ilgilendiren konularda yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bazen size yalan mı söyleniyor diye düşünebilirsiniz. Retroda kafanız karışık olacaktır. Şüphelerinizi retro bitiminde tekrardan gözden geçirin. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. İş ortamında sizin hakkınızda konuşanlar olabilir. Ofiste herkesle olan seviyenizi korumaya devam edin. Aksi halde söyledikleriniz başkalarının kulağına gidebilir.