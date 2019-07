Aslan ve Yengeç burçlarında Merkür retrosu! 8 Temmuz-1 Ağustos

21 Temmuz günü ise retro Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Bugünü dileklerinizi tutarak pozitife çevirmeniz mümkün olabilir.

25 Temmuz’da ise Merkür ve Venüs kavuşuyor. Bu kavuşum duygusal hayatınızla ilgili konularda haberler almanıza neden olabilir. Merkür retroyken asılsız haberler getirebilir. Aşk hayatınızda hemen her şeye inanmayın. Eski sevgiliden de haber gelebilir.

Temmuz’un son haftası ise Merkür iki tane sabit yıldızla kontak kuruyor olacak. Bunlar Procyon ve Pollux sabit yıldızlarıdır. Procyon ile kavuşumu skandal haberlerle çalkalanacağımız bir dönem olabileceğini gösteriyor. Pollux ile kavuşumuna baktığımızda ise zihin karışıklıkları yaşayabiliriz. Karşı taraftan da dengesiz tavırlar görebiliriz. Ayrıca baba figürü bu yıldızda ön plana çıkabilir. Bazı sorunlar yaşanabilir.

Her zamanki gibi klasik haline gelmiş Merkür retrosunun genel etkilerine bakalım. 8 Temmuz-1 Ağustos arası eski sevgiliden geri dönüş sinyalleri gelebilir. Ama retro aldatıcıdır sizler bunu bildiğiniz için artık hemen inanmamalısınız. Retro bitsin hala hayatınızda kalmaya niyeti varsa sizde duygularınızı belli edin. Yeni bir şeye başlamak pek uygun olmaz. Fakat hayatta erteleyemeyeceğiniz durumlar varsa en azından her şeyi çok dikkatli inceleyerek yapın. Yeni iş başvurusu yapmak iyi bir fikir olmasa da retrodan önce başvurduğunuz işten olumlu haber bu süreçte gelebilir. En önemli konulardan biri de elektronik aletlerin bozulmaya meyilli olmasıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu retro ilk günden Uranüs ile kontak kurarak zaten teknolojik konularda bizi zorlayacak. Yani bu retro elektronikleri daha da zorlayacak. Her şeyinizi yedeklemeyi unutmayın. Konumuz Merkür olunca elektronik iletişim aletleri daha da riskli oluyor. Eğitim hayatında konsantre olmak zor olabilir. Her şeyi iki kere okumak iyi olacaktır. Yolculuklarda da rötarlar yaşanabilir. Ayrıca arabaların da elektronik aksanları bu dönem sıkıntılar çıkartabilir.