Aspirinin hiç bilmediğiniz faydaları! Çok şaşıracaksınız

Aspirin en çok bilinen ilaçlar arasında yer alıyor. Ufak beyaz bir hap olan aspirinin faydaları saymakla bitmiyor. Yaşamın birçok alanında faydası olan aspirini temizlik, saç, cilt, bitki bakımı gibi çok çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Aspirinin etkilerini öğrendiğinizde yaşadığınız tüm sorunlar için bu küçük hapı kullanacaksınız. Ancak alerjik bir cildiniz varsa aspirin kullanmadan dikkatli olmanız gerekiyor. Alerjik cilde sahip olanlar aspirini kontrollü bir şekilde kullanmalıdır.

KEPEKLİ SAÇLAR İÇİN

Birçok farklı kepek şampuanı denemenize rağmen saçınızdaki kepeklerden kurtulamadıysanız saçlarınız için aspirin kullanmayı deneyebilirsiniz. Günlük şampuanınızın içine iki adet aspirini toz hâle getirip eklediğinizde saçlarınızdaki kepeklerin azaldığını fark edebilirsiniz.

BİTKİLERİN CANLANMASI İÇİN

Evinizde gözünüz gibi baktığınız bitki veya çiçekleriniz solmaya ve canlılığını kaybetmeye başladıysa ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız üzülmeyin! Aspirin yardımıyla bitki besini yaparak çiçeklerinizi canlandırmanız ve eski hâllerine döndürmeniz mümkün. Bitki bakımı için 1 aspirinin çeyreğini 1 litre suyun içinde çözdürün. Karışımı bir sprey şişesinin içine boşaltın. Bitki besinini cansız görünen bitkilerinizin yapraklarına azar azar sıkarak kullanın. Sağlıklı bitkileriniz için kullanmamanızı tavsiye ederiz.

TER LEKELERİ İÇİN

Özellikle ter lekeleri beyaz ve açık renkli kıyafetlerde belli olan ve çıkarılması zor lekelerden biri. Siz de defalarca yıkamanıza rağmen giysilerinizdeki ter lekelerinden kurtulamadıysanız aspirinin leke çıkarıcı özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ter lekelerini çıkarmak için 2 adet aspirini soğuk suyun içerisinde eritin. Sıcak su, lekenin kıyafetinize daha da yerleşmesine sebep olacağından soğuk su kullanmanız önemli. Giysinizde yer alan ter lekelerinin üzerine karışımı sürün. Karışımı 2-3 saat boyunca kıyafetinizin üzerinde bekletin. Son olarak kıyafetinizi makinada veya elinizde yıkayın.

BANYONUZU PARLATMAK İÇİN

Aspirinin farklı kullanım alanlarından biri de banyo temizliği. Duş kabini, küvet ve lavabolarınızı tertemiz ve parlak hâle getirmek için kendi hazırlayacağınız aspirinli temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Banyonuzun daha parlak olması için birkaç adet aspirini ezerek toz kıvamına getirin. Aspirinleri her zaman kullandığınız banyo temizleyicisiyle karıştırın. Hazırladığınız karışımı temizlemek istediğiniz bütün yüzeye sıkın ve yarım saat beklettikten sonra durulayın.

CİLT PROBLEMLERİ İÇİN

Yüzünüzde yaşlanma izleri varsa, cildinizi daha sıkı ve gergin hâle getirmek istiyorsanız hazırlayacağınız aspirin maskesi size yardımcı olabilir. İsterseniz el ve boynunuza da bu karışımı uygulayabilirsiniz. Aspirini cilt maskesi olarak uygulamak için 1 çay kaşığı su, 1 yumurta akı ve 2 adet aspirini köpük köpük olana kadar iyice karıştırın. 1 fırça yardımıyla temiz cildinize maskenin ilk katını sürün. 5 dakika daha bekledikten sonra maskenin 2. katını tekrar sürün. Karışımınız bitene kadar 5'er dakika bekleyerek kat uygulamaya devam edin. Maske yüzünüzde kuruduktan sonra ılık suyla cildinizi yavaşça ovalayarak yıkayın.

BÖCEK ISIRIKLARI İÇİN

Daha çok yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve böceklerin ısırıkları, kaşıntı ve sızlamalara sebep olabilir. Böcek ısırıkları için özel merhemler bulunsa da bu merhemlerin yanınızda bulunmadığı veya daha uygun fiyatlı bir çözüm tercih ettiğiniz durumlar için aspirinle böcek ısırıklarına karşı etkili bir krem hazırlayabilirsiniz. Böcek ısırıklarının etkisini azaltmak için 1 adet aspirini toz hâline getirin. Her zaman kullandığınız nemlendiriciyle aspirini karıştırın. Böcek ısırığının üzerine uygulayın.

NASIRLARINIZI İYİLEŞTİRMEK İÇİN

Uzun saatler ayakkabıların içerisinde kalan ayaklarda çok yürüme veya rahatsız ayakkabı kullanımı gibi sebeplerle nasır oluşumu görülebiliyor. Oldukça rahatsızlık ve acı veren nasırlarınız varsa bu nasırların tedavisi için aspirin kullanabilirsiniz. Nasırlarınızı iyileştirmek için 6-7 adet aspirini ezerek toz hâline getirin. Toz aspirinlerin içine 1 çay kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı su ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın. Karışımı nasırın üzerine sürün. Nasırlı bölgeyi önce kuru bir bezle ardından streç filmle iyice sarın. 15 dakika boyunca ayaklarınızı yüksek bir yere koyarak bekleyin. Bekledikten sonra ayaklarınızı durulayın.

BATIKLARI GİDERMEK İÇİN

İstenmeyen tüylerinizi alırken ne kadar dikkat ederseniz edin bazı durumlarda kıl batıkları oluşabilir. Bu batık görüntüsünden kurtulmak istiyorsanız aspirin yardımıyla batık görünümünü azaltabilirsiniz. Batık görünümünü azaltmak için 3 adet aspirini az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Vücudunuzda batıkların olduğu bölgelere dairesel hareketlerle masaj yaparak karışımı uygulayın. 10 dakika bekleyin ve vücudunuzu durulayın. Etkili sonuçlar için haftada 1 defa uygulamaya devam edin.



