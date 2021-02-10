Astronot ve kozmonot yerine Türkçe isim arayışı! Erdoğan çağrı yapmıştı

Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu uzay programı heyecan yaratırken, "Peki uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

ASTRONOT YERİNE TÜRKÇE İSİM ARAYIŞI

Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot ve Çin taykonot isimlerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk isim için 83 milyona çağrıda bulundu.

ERDOĞAN: TÜRKÇE İSİM BULALIM

Erdoğan "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

BİNLERCE İSİM ÖNERİSİ GELDİ

Astronot kelimesinin Türkçe karşılığının ne olabileceğine dair sosyal medyadan binlerce öneri geldi. Kimi 'Akıncı' kimi 'uzay adam' isimlerini önerdi.

Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.



