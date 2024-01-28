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Asya'da tansiyon tavan yaptı: Su altı nükleer silah denemesi sonrası Kuzey Kore'den yeni hamle!

28.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Güney Kore ve Kuzey Kore'nin arasındaki tansiyon giderek artıyor. Yine bu ay içerisinde su altı nükleer silah sistemini deneyen Kuzey Kore'den yeni hamle geldi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

Asya'da tansiyon tavan yaptı: Su altı nükleer silah denemesi sonrası Kuzey Kore'den yeni hamle!

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sularında, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu. Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

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GÜNEY KORE: TEYAKKUZ GÜCÜMÜZ ARTIRILDI

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

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KUZEY KORE'NİN HAMLELERİ ARTIYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin, hafta içinde Sarı Deniz yönüne "Pulhwasal-3-31" seyir füzeleri fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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