Asya’dan Amerika’ya… Soluksuz bir ay! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği başlıyor: Biden ve Putin ile görüşecek

Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde Avrupa’nın yolunu tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği yeniden hız kazanacak.

Erdoğan’ın yurt dışı seyahatlerinin ilk durağı Kazakistan olacak. 3-4 Temmuz'da Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlenecek. Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olduğu Uluslararası Teşkilatın Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli. Cumhurbaşkanı’nın zirve kapsamında, Türkiye’nin teşkilat üyeleri ile ilişkilerini ele alması, enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerde istişare yürütmesi bekleniyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Habertürk’ye yer alan habere göre Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceği ifade ediliyor. Toplantı masasında Rusya Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişiminin işlevinin artırılması, Akkuyu Nükleer Santral çalışmalarında gelinen son durum, Trakya’da kurulacak gaz merkezi ile Suriye’nin kuzeyinde PKK ve YPG’nin sözde seçim girişimi olacak.

SOLUKLANMADAN ROTAYI AZERBAYCAN’A KIRACAK

Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek. 5-6 Temmuz tarihleri arasında Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Zirvede Hazar gazının Türkiye üzerinden Batı’ya taşınması Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, 2. Karabağ Zaferi’nin ardından bölgedeki normalleşme adımları mercek altına alınacak.

NATO LİDERLER ZİRVESİNE KATILACAK

Azerbaycan dönüşünde ise Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO liderler zirvesi için Washington'a gidecek. Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olacak. Erdoğan’ın ittifak liderlerinin dikkatini İsrail’in Filistin topraklarında devam eden saldırılarına çekmesi bekleniyor.

ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ertelenen Erdoğan-Biden görüşmesinin de zirve marjında gerçekleşmesi planlanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.

KKTC’DEKİ PROGRAMDA ÖZGÜR ÖZEL DE OLACAK

Cumhurbaşkanı 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacak. Erdoğan’ın askeri geçit törenini izlemesi ve KKTC Meclisi’nde konuşması öngörülürken, adadaki programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklentiler arasında.







