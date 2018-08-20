HABER

Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

20.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Endonezya'da düzenlenen Asya Oyunları'na katılan Japonya basketbol takımının 4 oyuncusu, "seks işçileriyle birlikte oldukları" iddiası sonrası evlerine geri gönderildi.

Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

Japon Kyodo Haber Ajansı'na göre, başkent Cakarta'da takım formalarıyla akşam yemeğine çıkan basketbolcular, Japonca konuşan bir Endonezyalı simsarın bulduğu kadınlarla otellerine gittiler.

Bir açıklama yapan Japon heyetinin başkanı Yasuhiro Yamaşita'ya göre barda birkaç saat geçiren basketbolcular daha sonra 4 kadınla birlikte otele döndü ve kadınlar Cuma sabahına kadar otelde kaldı.

'Hayatın diğer alanlarında da topluma örnek olmalılar'
Yamaşita, "Utanç duyuyorum. Çok özür diliyoruz ve bundan sonra sporcularımıza eksiksiz rehberlik yapmaya niyetliyiz" dedi.

_103085101_hi048694170

"Oyuncular kendi paralarıyla Japonya'ya uçtu" diye konuşan Yamaşita, kalan sekiz oyuncunun turnuvaya devam edeceğini açıkladı ve ekledi:

"Sporcular sadece spor salonlarında değil, hayatın diğer alanlarında da topluma örnek olmalıdır."

Yetkililer oyuncuların adını Takuya Haşimoto, Keita Imamura, Yuşa Nagayoşi ve Takuma Sato olarak açıkladı.

Cumartesi günü başlayan Asya Oyunları 2 Eylül'e dek sürecek.

Oyunlarda basketbol karşılaşmaları Cumartesi günkü açılış töreninden önce başlamıştı.

Organizasyon Komitesi'ne göre 40'tan fazla sporda müsabakaların yapıldığı Asya Oyunları'na başkent Cakarta ve Palembang kentinde 18 bin dolayında sporcu katılıyor.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Türk dizi sektöründe #Metoo tartışmasıTürk dizi sektöründe #Metoo tartışması
Afgan hükümetinden Taliban’a şartlı ateşkesAfgan hükümetinden Taliban’a şartlı ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş seks işçisi Endonezya Asya Oyunları Japonya

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!

Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.