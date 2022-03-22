HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen taksi kendiliğinden hareket etti

Ataşehir'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen taksi kendiliğinden hareket etti

22.03.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de içinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü ve yolcu son anda kendisini dışarı atarken, alev topuna dönen araç kendiliğinden hareket edip caddede ilerledikten sonra bir fırının önünde durdu. Yaşanan korku ve panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

AOlay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Paçal yönetimindeki taksi içindeki yolcusuyla birlikte Yurtseven Caddesi'nde seyrettiği sırada aracın elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü ve yolcu araçtan indi.

ANİDEN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Alev alev yanan taksi bir anda hareket ederek, caddede yaklaşık 20 metre ilerledi. Olayı gören mahalleli büyük korku ve panik yaşadı. Alev topuna dönen araç bir fırının önünde dururken, alevlere çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

atasehirde-korku-dolu-anlar-alev-topuna-donen-taksi-kendiliginden-hareket-etti_6659_dhaphoto6

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, yangını söndürdü.

atasehirde-korku-dolu-anlar-alev-topuna-donen-taksi-kendiliginden-hareket-etti_6659_dhaphoto4
Alev topuna dönen taksinin hareket etmesiyle yaşanan korku ve panik anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi.

atasehirde-korku-dolu-anlar-alev-topuna-donen-taksi-kendiliginden-hareket-etti_6659_dhaphoto2

Taksinin el freninin çekili halde olduğu görüldü. Yanan taksi çekici yardımıyla kaldırılırken, araç sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

atasehirde-korku-dolu-anlar-alev-topuna-donen-taksi-kendiliginden-hareket-etti_6659_dhaphoto3

"ŞOFÖR YOLCULARI KURTARMIŞ"

Taksi sürücüsü Onu Paçal'ın babası, "Şoför yolcuları kurtarmış, kendisi de inmiş. Araç 10 metre 100 metre kayıyor yandığı halde. Kaymasa Allah göstermesin kendisi de gidebilirdi. Şoför de benim oğlum olur. Allah kurtardı yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır vardır" dedi. (DHA)

atasehirde-korku-dolu-anlar-alev-topuna-donen-taksi-kendiliginden-hareket-etti_6659_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polisle ilgili kahreden detay! Babası gözyaşlarıyla anlattıŞehit polisle ilgili kahreden detay! Babası gözyaşlarıyla anlattı
Bakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilirBakan Akar: Önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir
Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozduTürkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...

Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.