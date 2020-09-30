İstanbul Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü

Ataşehir’de Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Ataşehir’de 10 yıla yakın süredir bir kamu kuruluşunda çalışan Şeyda Yılmaz geçtiğimiz 17 Eylül akşamı, Ataşehir’de bulunan bir rezidansa gitti. Yılmaz’ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.’ye ait olduğu belirtildi. Yılmaz’ın cesedi ise, aynı akşam 23.30 sıralarında rezidansın toprak zemininde bulundu.

ÜZERİNDE GİYSİ YOKTU

Üzerinde herhangi bir giysi bulunmayan Yılmaz’ın olay yerinde can verdiği öğrenildi.

Yılmaz’ın cenazesi 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrolle serbest kaldı. Yılmaz’ın yakınları olayın “cinayet” olduğu iddiasında bulunurken, Şeyda Yılmaz’ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.’nin olayın yaşandığı rezidansa geçen Mart ayında taşındığı öğrenildi.

Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi. Yönetime gönderilen e-posta mesajında M.A.D.’nin çevreye rahatsızlık verdiği, gerekli önlemin alınmasının talep edildiği öğrenildi.