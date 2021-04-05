Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım

Tekirdağ'da 3 ayrı okuldaki Atatürk büstüne saldırdığı iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine konulan G.D.'nin eski fizik öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan G.D. polisteki ifadesinde, “Lise son sınıfta FEM dershanesine gitmiştim. ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümünü kazandım. Hazırlık okurken, 'Fethullah Gülen Cemaatine' ait öğrenci yurdunda kaldım, okul hayatıma zarar verdiği için sonrasında kendileriyle irtibat kurmadım. Derslerim iyi olmadığı için okulu bıraktım, sonrasında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanıp, bitirdim. Yaklaşık 6 sene sözleşmeli öğretmenlik yaptım. Daha sonra kuruyemiş dükkanı işlettim. Ardından alışmak için Amerika'ya gittim ve yaklaşık üç ay kaldım" dedi.

"TALİMAT ALMADIM"

Kardeşi Ü.D.'nin Eminönü'nde gümrük müşaviri olduğunu kaydeden G.D., saldırılarla ilgili olarak, “Ben eylemleri gerçekleştirmek için herhangi birinden veya birilerinden talimat almadım. Kendi hür irademle yaptığım eylemlerdir" ifadelerini kullandı.

Saldırıdan önce nalburdan sprey boya ve balyoz aldığını anlatan G.D., “Balyozu alma amacım Atatürk büstlerini kırabilmekti. Olay günü aracımın plakasını kapattım. Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'na gittim, Atatürk büstüne balyoz ile vurdum, büstü iki vidası çıkınca, kafası yere bakacak şekilde yere koydum, sonra boya ile yazılar yazıp, Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'na gittim. Büste iki, üç kez vurdum ama kırılmadı, balyozun sapı kırıldı. Ben de yazı yazıp ayrıldım. Eve giderken ara sokakları kullandım" dedi. Yaptığı saldırıları haberlerde gördükten sonra, 'eylemlerinin yetersiz kaldığı' düşüncesiyle üçüncü okula geçtiğini belirtti.