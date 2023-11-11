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Atatürk'e büyük saygısızlık sonrası ters kelepçeyle gözaltına alındı! Camide imam dua edince hakaret etmişti... Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

11.11.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bostancı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bostancı'nın ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu ve büyük tepki çekti.

ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGISIZLIK! İMAMIN DUA ETMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı.

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HAKARET ETTİ

Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi. (DHA/İHA)

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