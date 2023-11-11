Atatürk'e büyük saygısızlık sonrası ters kelepçeyle gözaltına alındı! Camide imam dua edince hakaret etmişti... Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu ve büyük tepki çekti.

ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGISIZLIK! İMAMIN DUA ETMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı.

HAKARET ETTİ

Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi. (DHA/İHA)