Atatürk'e hakaret yağdırmıştı! Hakim karşısına çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde, Cuma namazı sırasında, hutbede Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN BİR ANLIK ÖFKEYLE BÖYLE BİR YAZI YAZDIM"

Duruşmada savunma yapan Ahmet Bostancı, "Tüm paylaşımları kendi sosyal medya (X) hesabımdan yaptım. Kendisini Atatürkçü tanıtan bir insanın Allah'a ve peygambere küfür ettiği için ben de sinirlenip paylaşım yaptım. Ben Allah'a ve peygambere küfür eden anonim hesabı gözeterek bu hakareti yazmıştım. Çünkü benim dini değerlerime hakaret edilmişti. 'Gebersin Yahudi' şeklindeki yorumları da ben yazdım. Sonradan pişman olup sildim. Ben, bir anlık öfkeyle böyle bir yazı yazdım. Bütün olay videoyu paylaştıktan sonra oldu. Benim 300 takipçim vardı. Videodan sonra 4 bin 500 takipçim oldu" ifadelerini kullandı.

"İMAM, 'RUHUNA KUR'AN OKUYALIM' DEYİNCE SİNİRLENİP VİDEO ÇEKTİM"

Tutuklu sanık Ahmet Bostancı, savunmasının devamında, "Amacım ünlü olmak değildi. Ben hutbede Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'ruhuna Kur'an okuyalım' deyince sinirlenip video çektim. Video tanınınca benim eski paylaşımlarımı da irdelemeye başladılar ve hakaret içerikli paylaşımlar oradan çıktı. Ben sildiğim halde ekran görüntüsünü alıp paylaşmaya başladılar. Sonrasında pişman olup hesabımı kapattım. Ben bu hareketlerin islam dininde de kabul görmeyeceğini biliyorum. İslam güzel ahlaka dayalıdır. Bu yüzden çok pişman oldum. Kanunlar nezdinde çok pişmanım. Ben 20 yaşındayım. Sosyal hayatıma da devam etmek istiyorum. Tüm paylaşımlardan ötürü pişmanım" dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı sanığın suçunu itiraf ettiğini, bu suçun toplumda uyandıracağı infial durumu ve sanığın kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluğunun devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun toplum nezdinde yarattığı manevi hassasiyet ve infial durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Bostancı hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında, sosyal medyada paylaşılan bir video gündem olmuştu. Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(DHA)





